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A Confederação Asiática de Futebol colocou o clube saudita Al-Nassr em apuros, por causa da crise relacionada à partida contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia da Elite.

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O Al-Nassr deveria enfrentar o Al-Wasl na segunda-feira, dia 26 de outubro passado, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riade, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

No entanto, a Confederação Asiática de Futebol decidiu, apenas 24 horas antes do início da partida, adiá-la por tempo indeterminado, sob o argumento de que o clube emiradense não tinha condições de chegar à Arábia Saudita, por causa da crise logística pela qual passava naquele momento.

A decisão do adiamento gerou uma onda de indignação no meio futebolístico saudita de maneira geral, e dentro do Al-Nassr em particular, a tal ponto que a Federação Saudita de Futebol emitiu um comunicado por meio do qual afirmou que todas as condições estavam preparadas para receber o Al-Wasl normalmente.

O Al-Nassr apresentou uma reclamação à Confederação Asiática de Futebol, na qual pediu para receber integralmente os pontos da partida sem reedição, sob o argumento de que foi o clube emiradense quem deixou de comparecer à Arábia Saudita.

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No entanto, a Confederação Asiática de Futebol não deu atenção a essa reclamação, e definiu uma nova data para a partida, que será disputada no dia 27 de dezembro próximo, uma data que parece inadequada para o clube saudita.

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A nova data vem apenas 4 dias depois da partida final da Supercopa da Arábia Saudita, que é disputada no Kuwait entre os dias 19 e 23 de dezembro próximo, com a participação de Al-Nassr, Al-Khaleej, Al-Ahli e Al-Qadsiah.

Caso consiga vencer o Al-Khaleej na semifinal, o Al-Nassr será obrigado a enfrentar o Al-Ahli ou o Al-Qadsiah na partida final, apenas 4 dias antes do jogo contra o Al-Wasl dos Emirados na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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A crise não para por aí, já que a partida entre Al-Nassr e Al-Wasl será cerca de 5 dias antes do dérbi de Riade contra o vizinho e rival tradicional Al-Hilal, que é disputado no dia 1º de janeiro do próximo ano, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita, Riade, pela décima sétima rodada da Roshn League.

Pelo contrário, o Al-Hilal estará em descanso total antes do dérbi de Riade contra o Al-Nassr, já que disputará sua última partida contra o outro vizinho, o Al-Riyadh, no dia 21 de dezembro próximo, no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em jogo adiado da nona rodada da Roshn League.

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Dessa forma, o Al-Nassr estará mais exposto ao desgaste no dérbi de Riade do que o vizinho Al-Hilal, o que coloca pontos de interrogação sobre a nova data da partida contra o Al-Wasl dos Emirados no torneio asiático.

Vale lembrar que o Al-Hilal lidera a tabela de classificação da Roshn League saudita com 27 pontos, com vantagem de dois pontos sobre o Al-Nassr, terceiro colocado, que fica atrás no saldo de gols em relação ao Al-Qadsiah, que ocupa a segunda posição com uma partida a mais.