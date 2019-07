Mais do que futebol: no inverno, clubes se mobilizam por moradores de rua

River Plate e Internacional se mobilizam para acolher moradores de rua durante as frias noites desta época do ano;

As equipes de futebol se uniram contra o extremo frio desta época do ano e decidiram ajudar as pessoas que não conseguem se proteger das baixas temperaturas. Na noite da última quarta-feira (03), o tomou a iniciativa de abrir as portas do Monumental de Núñez para abrigar os moradores de rua que sofrem com o clima frio na cidade de Buenos Aires

A campanha foi realizada em conjunto com a ONG Rede Solidária e incluiu doações de agasalhos, cobertores e alimentos. Segundo a organização de meteorologia da , a noite (03) foi a mais fria do ano na capital do país, com 4ºC. Devido as baixas temperaturas nos vizinhos sul-americanos cinco pessoas já morreram por hipotermia.

No , o seguiu os mesmo passos do River e informou que abrirá o ginásio do Gigantinho, ao lado do Beira-Rio, na madrugada desta sexta (5). Além de abrir as portas do ginásio, o Inter oferecerá cobertores e colchonetes para tentar amenizar as baixas temperaturas em Alegre. Torcidas organizadas do time colorado ainda vão preparar sopão para os abrigados.

Quer ajudar nessa ação? Então vem! Haverá coleta de donativos no Gigantinho, especialmente colchões, cobertores e agasalhos. Contamos com o teu apoio, torcida colorada! #ClubeDoPovo — Sport Club Internacional (@SCInternacional) 4 de julho de 2019

De acordo com informações divulgadas pelo Internacional, o ginásio do Gigantinho estará aberto das 19h às 21h desta sexta (05) para receber os moradores de rua da cidade. A princípio, a capacidade estipulada será de 300 pessoas.