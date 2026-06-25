Mais do que apenas um jogo... A “fome” motiva o jogador de Cabo Verde a derrotar a Arábia Saudita

Stephen Moreira, jogador de Cabo Verde, afirmou que a partida da seleção de seu país contra a Arábia Saudita não é apenas um jogo de futebol, mas uma forma de entreter o povo de seu país e aliviar todas as suas preocupações, principalmente a fome.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em declarações à rede de canais “Al Arabiya”, Moreira disse: “Será uma partida muito difícil; a seleção saudita conta com jogadores de destaque, e todos acompanharam sua partida contra a Argentina na última Copa do Mundo”.

Ele acrescentou: “A classificação para a Copa do Mundo é uma conquista maravilhosa, mas isso já ficou para trás. Queremos competir contra as grandes seleções e, se conseguirmos passar da fase de grupos, será algo incrível; esse é o nosso objetivo”.

E continuou: “Há pessoas em nosso país que não sabem se terão o que comer no final do dia, mas esquecem todas essas preocupações quando assistem à seleção de seu país”.

E concluiu: “Por isso, se conseguirmos vencer a Arábia Saudita e nos classificarmos na fase de grupos, será uma conquista fantástica e fará com que nosso povo esqueça todas as suas preocupações”.

A partida é decisiva para ambas as seleções, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem depender da classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera o grupo com 4 pontos.