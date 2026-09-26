O Manchester City gastou uma quantia enorme, que chegou a 1,243 bilhão de libras esterlinas, na contratação de 76 jogadores ao longo de 9 temporadas, que se estenderam de 2009/2010 até 2017/2018, período que esteve associado à série de acusações financeiras dirigidas ao clube inglês.

Segundo relatos publicados pelo jornal "The Athletic", o Manchester City foi considerado culpado em praticamente todas as 115 infrações financeiras, com exceção de uma, enquanto a comissão ainda não definiu a punição adequada e proporcional à dimensão dessas infrações.

Durante as nove temporadas em investigação, o Manchester City fechou 76 negociações, enquanto o valor da contratação mais cara desse período foi de apenas 55 milhões de libras esterlinas, antes de o perfil do time mudar gradualmente com a chegada de vários dos maiores craques da história do clube.

E embora alguns dos que chegaram tenham se tornado lendas no estádio do Etihad, outros deixaram o cenário rapidamente e não deixaram a mesma marca, de acordo com relatório do jornal "The Sun".

Mas o verdadeiro início dessa era veio com o argentino Carlos Tevez.

Tevez abre a porta para uma nova era

Tevez transferiu-se para o Manchester City por 25,5 milhões de libras esterlinas na temporada 2009/10, anunciando o início de uma nova fase para o clube, depois de ter passado as duas temporadas anteriores emprestado ao Manchester United.

O atacante argentino disputou 42 partidas em sua primeira temporada com o City, marcando 29 gols e dando 7 assistências, ajudando o time a encerrar a temporada na quinta colocação, depois de ter ocupado a décima posição na temporada anterior, garantindo assim a participação na Liga Europa.

Em seguida, o Manchester City começou a construir um time capaz de disputar títulos, com a chegada do marfinense Yaya Touré e do espanhol David Silva em duas negociações que custaram 24 milhões de libras esterlinas cada.

A conta anual do Manchester City

2009/10: 126,78 milhões de libras esterlinas

2010/11: 158,03 milhões de libras esterlinas

2011/12: 78,37 milhões de libras esterlinas

2012/13: 53,32 milhões de libras esterlinas

2013/14: 99,41 milhões de libras esterlinas

2014/15: 88,48 milhões de libras esterlinas

2015/16: 179,43 milhões de libras esterlinas

2016/17: 186,13 milhões de libras esterlinas

2017/18: 273,27 milhões de libras esterlinas

Gasto total: 1,243 bilhão de libras esterlinas

Logo, a dupla Touré e Silva começou a escrever uma nova história para o clube: Touré marcou o gol da vitória sobre o Manchester United na semifinal da Copa da Inglaterra de 2011, antes de voltar a marcar diante do Stoke City no estádio de Wembley, conduzindo o Manchester City ao seu primeiro grande título em 35 anos.

Ao longo de suas trajetórias no clube, Touré e Silva contribuíram para a conquista de 3 títulos da Premier League, 3 títulos da Copa da Liga e a Copa da Inglaterra, além do Community Shield.

Agüero: a contratação que mudou tudo

Depois veio o ano de 2011, e chegou o nome que mudou para sempre a história do Manchester City: Sergio Agüero.

O clube pagou cerca de 38 milhões de libras esterlinas ao Atlético de Madri pela contratação do atacante argentino de 23 anos, tornando-se, na época, a negociação mais cara da história do clube.

Agüero disse assim que chegou: "Somos um time que vai lutar no futuro, todos os anos, para vencer os grandes títulos".

As palavras do atacante argentino não foram meras declarações: ele se tornaria posteriormente o maior artilheiro histórico do Manchester City, mas, mesmo que não tivesse conquistado mais nada com a camisa do clube, seu famoso gol aos 93 minutos e 20 segundos seria suficiente para eternizá-lo na história do time, depois de ter dado ao City o título da Premier League na temporada 2011/12.

Uma temporada menos brilhante e um título que escapa para o United

Mas o mercado de transferências do Manchester City nem sempre trazia nomes grandes do tamanho de Agüero, e a temporada 2012/13 foi mais tranquila do ponto de vista das contratações.

Javi García foi o mais destacado entre os que chegaram, vindo do Benfica por cerca de 16 milhões de libras esterlinas.

Naquela temporada, o Manchester City teve que assistir ao seu vizinho Manchester United conquistar o título da Premier League, depois de encerrar a temporada com uma vantagem de 11 pontos, o que levou Roberto Mancini a deixar o cargo.

Fernandinho: uma ponte entre duas eras

O Manchester City voltou com força no verão de 2013, depois de Manuel Pellegrini conduzir um processo de reconstrução do time que terminou com a conquista de uma dobradinha.

O brasileiro Fernandinho foi uma das contratações de maior destaque, tendo chegado do Shakhtar Donetsk por 30 milhões de libras esterlinas, um valor que a princípio pareceu elevado para um jogador de 28 anos.

Mas Fernandinho logo provou seu valor, tornou-se um dos elementos mais destacados do time e desempenhou um papel importante na transição da era Pellegrini para a era Pep Guardiola.

Na janela de transferências seguinte, o Manchester City gastou 62,42 milhões de libras esterlinas a mais do que o dinheiro que arrecadou com a venda de seus jogadores.

Eliaquim Mangala foi a contratação mais cara daquele período, tendo custado ao clube 38,75 milhões de libras esterlinas.

O zagueiro francês chegou à Inglaterra em meio à esperança de se tornar um parceiro de longo prazo do capitão Vincent Kompany, mas passou duas temporadas na Premier League antes de iniciar uma jornada de empréstimos, durante a qual passou por diversos clubes europeus.

De Bruyne e Sterling: o início dos grandes golpes

Então o Manchester City começou a realizar as grandes negociações.

O clube quebrou seu recorde no mercado de transferências ao contratar o belga Kevin De Bruyne, do Wolfsburg, por 55 milhões de libras esterlinas, com o jogador retornando à Inglaterra após sua passagem anterior pelo Chelsea.

Paralelamente, o City contratou o ponta inglês Raheem Sterling, do Liverpool, por 44 milhões de libras esterlinas, tornando-se, na época, um dos jogadores ingleses mais caros da história do futebol.

A chegada de Guardiola e o projeto entra em uma fase diferente

Com a chegada de Pep Guardiola ao Manchester City, o técnico espanhol não precisou de muito tempo para começar a construir um time capaz de dominar por longos anos.

O alemão İlkay Gündoğan foi a primeira contratação de Guardiola, tendo se juntado ao clube vindo do Borussia Dortmund por cerca de 21 milhões de libras esterlinas.

Apesar de sofrer com fortes lesões no início de sua passagem, Gündoğan transformou-se posteriormente em capitão, um jogador multicampeão de forma recorrente e um dos meio-campistas mais influentes da história do clube.

O City também contratou John Stones, do Everton, por cerca de 47,5 milhões de libras esterlinas, tornando-se, naquele momento, um dos zagueiros mais caros do mundo.

Seguiu-se a contratação do alemão Leroy Sané, vindo do Schalke por 37 milhões de libras esterlinas, e o ponta fez uma primeira temporada notável, na qual foi coroado com o prêmio de melhor jogador jovem da Premier League oferecido pela associação de jogadores profissionais "PFA", em mais uma temporada que terminou com o Manchester City sagrando-se campeão em 2017/18.

Contratações milionárias e um time que quebra recordes

Mas Guardiola e o Manchester City não pararam por aí.

O clube continuou a gastar com força no mercado de transferências e contratou Kyle Walker por 45 milhões de libras esterlinas, Bernardo Silva por 43 milhões e o goleiro Ederson por 35 milhões.

O clube também pagou 49,5 milhões de libras esterlinas pela contratação do lateral esquerdo francês Benjamin Mendy e 25,8 milhões pela contratação do brasileiro Danilo, do Real Madrid, antes de Aymeric Laporte chegar em janeiro de 2018 por 55,9 milhões de libras esterlinas.

E os resultados dentro de campo foram evidentes: o Manchester City encerrou a temporada 2017/18 com 100 pontos, tornando-se o primeiro time na história da Premier League a alcançar esse número.

O time não se contentou com isso, e encerrou a temporada com uma vantagem de 19 pontos inteiros sobre o segundo colocado, estabelecendo assim a base para o período de domínio que faria do Manchester City um dos times mais bem-sucedidos da história do futebol inglês.