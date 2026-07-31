Relatórios da imprensa revelaram que o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, pode assumir um cargo executivo de alto nível com um salário gigantesco, caso seja aprovado o seu polêmico projeto de criação de uma nova empresa comercial que administrará as competições da Fifa, com destaque para a Copa do Mundo.

De acordo com uma reportagem do "The Times", a Fifa busca garantir cerca de 3,1 bilhões de libras esterlinas em financiamento privado para o projeto FIFA Forward Enterprise (FFE) até o próximo mês de outubro, enquanto o banco norte-americano JP Morgan participa do projeto na condição de consultor.

O jornal acrescentou que o fundo de investimento Thrive Eternal é o principal candidato a adquirir 20% da nova empresa, sabendo-se que o presidente executivo do fundo, Joshua Kushner, é irmão de Jared Kushner, genro do presidente norte-americano Donald Trump.

A reportagem apontou que Infantino poderá assumir, após o fim de seu mandato na presidência da Fifa, o cargo de comissário ou presidente executivo da nova empresa, em troca de um salário anual de 47 milhões de libras esterlinas, valor que supera em mais de 10 vezes o seu salário atual.

Segundo as divulgações financeiras oficiais da Fifa, Infantino recebe atualmente 4,46 milhões de libras esterlinas por ano, incluindo um salário-base de 2,45 milhões de libras, além de bônus de desempenho no valor de 2,08 milhões de libras.

Leia também:

Documento vazado revela: Fifa dá um passo em seu plano polêmico

Ampla oposição ao projeto

O projeto da Fifa enfrenta uma oposição crescente de várias confederações continentais, depois que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) anunciou sua recusa categórica à proposta, ameaçando boicotar todas as competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, caso o projeto avance para a fase de implementação.

A Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e a Confederação Asiática de Futebol também anunciaram sua rejeição ao plano, com críticas à forma como foi apresentado, sem consultas suficientes às federações membros.

A Uefa afirmou em seu comunicado que suas seleções nacionais não participarão de nenhuma competição organizada pela Fifa enquanto se mantiver o projeto de abrir a propriedade de suas competições a investidores do setor privado, exigindo a retirada total da proposta e a apresentação de garantias vinculantes de que ela não se repetirá no futuro.

Fifa: ninguém está vendendo o futebol

Em contrapartida, a Fifa manteve sua posição, afirmando que o projeto não significa vender o futebol nem abrir mão do controle sobre suas competições.

A entidade internacional disse, em comunicado oficial, que está comprometida em realizar consultas abertas e democráticas com todas as federações membros, apontando que o processo de consulta foi afetado por "reportagens incorretas na imprensa".

A Fifa acrescentou que o projeto FFE tem como objetivo dar às federações nacionais uma maior oportunidade de se beneficiar do valor comercial do futebol, ressaltando que isso "não será à custa do espírito do jogo ou da governança da Fifa".

O comunicado enfatizou que "ninguém está vendendo o futebol", afirmando que todas as 211 federações membros terão o direito de analisar a proposta e votar sobre ela de acordo com os princípios democráticos da entidade internacional.