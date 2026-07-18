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Muhammad Sharaf Eldeen

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Mais de 200 federações apoiam a permanência de Infantino no comando da FIFA... e há oposição europeia

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
França x Inglaterra
França
Inglaterra
Espanha
Argentina
EUA
Equador
Alemanha
França
England

Infantino tem sido alvo de críticas generalizadas recentemente

Parece que Gianni Infantino está a caminho de decidir antecipadamente a disputa pela presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA), já que conta com um apoio esmagador antes das eleições previstas para 2027, nas quais busca conquistar seu quarto mandato.

O jornal britânico “The Guardian” informou que Infantino, que ocupa a presidência da FIFA desde 2016, já conta com o apoio oficial de mais de 200 federações nacionais, de um total de 211 federações membros da entidade, enquanto um pequeno número de federações ainda hesita em declarar seu apoio.

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Várias federações europeias estão entre as que ainda não definiram sua posição, incluindo a Federação Alemã de Futebol, que não concedeu seu apoio oficial a Infantino.

Além disso, algumas federações sentem que estão sendo submetidas a pressões contínuas da “FIFA” para declarar sua lealdade, o que, segundo o jornal, contraria o código de ética da entidade internacional.

Apesar desse número limitado de federações hesitantes, a reeleição de Infantino durante a conferência da “FIFA”, marcada para março de 2027, parece praticamente garantida, especialmente diante da ausência de qualquer concorrência real até o momento, segundo o jornal francês “L’Équipe”.

As inscrições para candidatura permanecem abertas até 18 de novembro, mas até o momento nenhum candidato anunciou sua intenção séria de disputar a eleição.

Além disso, as críticas sofridas por Infantino devido à sua relação próxima com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — que se intensificaram após a polêmica em torno do cancelamento da suspensão de Folarin Balogun durante a Copa do Mundo — não pareceram afetar o nível de apoio de que o dirigente suíço desfruta nos corredores da Federação Internacional.

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