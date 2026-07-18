Mais de 200 federações apoiam a permanência de Infantino no comando da FIFA... e há oposição europeia

Parece que Gianni Infantino está a caminho de decidir antecipadamente a disputa pela presidência da Federação Internacional de Futebol (FIFA), já que conta com um apoio esmagador antes das eleições previstas para 2027, nas quais busca conquistar seu quarto mandato.

O jornal britânico “The Guardian” informou que Infantino, que ocupa a presidência da FIFA desde 2016, já conta com o apoio oficial de mais de 200 federações nacionais, de um total de 211 federações membros da entidade, enquanto um pequeno número de federações ainda hesita em declarar seu apoio.

Leia também

Primeiro comentário da FIFA sobre a crise política entre Inglaterra e Argentina

Os bastidores revelam... Jogadores da Inglaterra ficaram chocados com as decisões de Tuchel!

Várias federações europeias estão entre as que ainda não definiram sua posição, incluindo a Federação Alemã de Futebol, que não concedeu seu apoio oficial a Infantino.

Além disso, algumas federações sentem que estão sendo submetidas a pressões contínuas da “FIFA” para declarar sua lealdade, o que, segundo o jornal, contraria o código de ética da entidade internacional.

Apesar desse número limitado de federações hesitantes, a reeleição de Infantino durante a conferência da “FIFA”, marcada para março de 2027, parece praticamente garantida, especialmente diante da ausência de qualquer concorrência real até o momento, segundo o jornal francês “L’Équipe”.

As inscrições para candidatura permanecem abertas até 18 de novembro, mas até o momento nenhum candidato anunciou sua intenção séria de disputar a eleição.

Além disso, as críticas sofridas por Infantino devido à sua relação próxima com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — que se intensificaram após a polêmica em torno do cancelamento da suspensão de Folarin Balogun durante a Copa do Mundo — não pareceram afetar o nível de apoio de que o dirigente suíço desfruta nos corredores da Federação Internacional.