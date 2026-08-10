O Manchester City coloca o marroquino Ayoub Bouaddi, meio-campista do Lille da França, no topo da lista de prioridades dentro do clube nesta atual janela de verão, a fim de reforçar seu elenco antes do início da nova temporada.

O Manchester City pensa em contratar o meio-campista marroquino de 18 anos para substituir Rodri, que está próximo de se juntar às fileiras do Barcelona.

Bouaddi teve uma atuação de destaque na Copa do Mundo de 2026, chamando a atenção especialmente na rodada de abertura durante o empate por 1 a 1 do Marrocos com o Brasil, o que o colocou na mira dos grandes clubes europeus.

Diversos relatos da imprensa apontaram que o Manchester City chegou a um acordo sobre os termos pessoais com Bouaddi, restando apenas resolver as negociações com o Lille.

Nesse sentido, o jornal espanhol "AS" afirmou que o Lille exigirá 130 milhões de euros pela dispensa do craque marroquino.

Os indícios apontam que o negócio pode ser resolvido nos próximos dias, caso o Manchester City e o Lille cheguem a um acordo final sobre o valor financeiro da transferência, o que representaria um salto qualitativo na carreira do promissor jogador marroquino.



