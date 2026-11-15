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Segundo o Bild, o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, procura falar diretamente com o jogador da seleção Florian Wirtz após cada partida do Liverpool. Ao que parece, até o técnico dos Reds, Andoni Iraola, fica em segundo plano.

"Ele vai se tornar o jogador-chave para Klopp. Klopp aposta muito nele. Ele também conversa com Wirtz. Praticamente até o treina no Liverpool. Depois de cada jogo do Liverpool, que aparentemente ainda acompanha com muita frequência por causa de sua antiga ligação com o clube, ele realmente troca mensagens de SMS e fala por telefone com Wirtz", disse Christian Falk, chefe da editoria de futebol do Bild, no programa "Lage der Liga".

Ele acrescentou: "Já ouvi até de pessoas em Liverpool: ele fala com Wirtz mais do que o treinador que está lá. Isso mostra a importância desse jogador para o sistema dele."

Enquanto Wirtz enfrenta críticas repetidamente na Inglaterra sob o comando de Iraola no Liverpool, ele apresenta um desempenho bem mais consistente com a camisa da seleção alemã. "Se dessem a ele mais responsabilidade no Liverpool, ele também jogaria melhor lá. Mas, com Klopp, ele recebe essa responsabilidade", disse Falk.

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O ex-técnico da seleção alemã Joachim Löw também participou do programa. Löw, de 66 anos, convocou Wirtz pela primeira vez para a seleção em março de 2021. Na época, o potencial do adolescente já era evidente, lembrou.

Getty Images

Qual técnico convocou Florian Wirtz pela primeira vez para a seleção alemã?

"Com Florian, a situação era a seguinte: sabíamos que, se continuasse evoluindo daquele jeito, ele poderia se tornar um grande jogador. Ele tinha 17 anos. Acho que Jamal Musiala também estava lá pela primeira vez. Foi pouco antes da Eurocopa de 2021, e era uma lista ampliada. Wirtz acabou não participando do torneio, mas já dava para ver que ele era excepcionalmente bom, que tinha uma compreensão incrível dos espaços e um ótimo senso de orientação", disse Löw.

O técnico que comandou a seleção alemã por muitos anos explicou: "É isso que considero genial no Florian: ele é um dos melhores jogadores sem a bola. Se você prestar atenção, com a bola ele é genial, tem ideias geniais e ótima técnica. Mas é um jogador que faz movimentações incrivelmente boas sem a bola e ataca os espaços em profundidade repetidamente. Às vezes, isso abre grandes espaços na equipe adversária para o time dele. E isso é importante."