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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images
Tim Ursinus
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Mais caro que Luis Diaz? Bayern de Munique teria de fazer um grande esforço financeiro pelo suposto favorito de Eberl

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Se o Bayern de Munique quiser contratar Antonio Nusa, do RB Leipzig, provavelmente terá de fazer um grande esforço financeiro.

O jornal Bild afirma ter apurado que o clube da Saxônia definiu internamente o preço de 80 milhões de euros pelo ponta.

O tabloide havia informado anteriormente que o diretor de futebol Max Eberl ainda gostaria de contratar Nusa, depois de o norueguês, segundo relatos, já ter sido assunto na Säbener Straße no verão passado. Como se sabe, o Bayern cogitou contratar um reserva para Luis Diaz, mas, após a recusa de Anthony Gordon (transferência para o Barcelona), optou por Ismael Saibari.

O marroquino, porém, tem suas principais virtudes na faixa central do ataque. Como Arijon Ibrahimovic foi emprestado ao Augsburg pouco antes do fechamento da janela de transferências, o lateral-esquerdo Alphonso Davies passou a ser a alternativa a Diaz e, na ausência dele (ruptura de um feixe muscular), teve recentemente um desempenho mais do que satisfatório na posição. O canadense, contudo, é considerado propenso a lesões e pode desfalcar o Bayern no sábado, em Mainz. Segundo Aaron Danks, substituto de Vincent Kompany, é preciso ter cautela.

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Por isso, a contratação de outro ponta-esquerda no verão deve estar entre as prioridades. O detalhe é que, se a escolha realmente recair sobre Nusa e o valor da transferência ficar na casa dos 80 milhões de euros, o jogador de 21 anos custaria mais do que Diaz. O colombiano trocou o Liverpool pelo Bayern em 2025 por cerca de 70 milhões de euros, segundo os valores divulgados à época.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

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Bayern de Munique: Antonio Nusa seria muito mais do que um reserva

Ainda assim, Nusa não seria um reserva convencional. Para isso, o jogador, que já disputou 34 partidas pela seleção norueguesa, é simplesmente bom demais. Só nesta temporada, ele já soma 13 participações em gols em 14 jogos oficiais: seis gols e sete assistências. Ao todo, registra 34 participações em gols em 85 partidas pelo RB Leipzig. A esses números se somam nove gols e dez assistências pela Noruega. Além disso, a pouca idade do jogador e seu contrato válido até 2029, sem cláusula de saída, pesam na exigência do Leipzig, que não é nada irrealista.

O Bayern, aliás, não é o único a conhecer as qualidades de Nusa. Vários clubes da Premier League teriam grande interesse no jogador. O jornal Bild cita, entre outros, Liverpool, Arsenal e Tottenham Hotspur. O Sun especulou recentemente sobre uma possível transferência para o Arsenal na janela de inverno por 54 milhões de euros. Uma saída ainda nesta temporada, porém, é muito menos provável do que no verão, segundo a Bild.

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Enquanto isso, o Bayern avalia outros candidatos. Recentemente, Sky e Bild noticiaram que Oskar Pietuszewski, do Porto, seria uma opção concreta e que já houve conversas. Segundo as informações, Eberl também é grande admirador do jogador de 18 anos. Outras alternativas seriam Rio Ngumoha, do Liverpool, e Eli Junior Kroupi, do AFC Bournemouth.

Written byTim Ursinus

Correspondente de futebol alemão e europeu

Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.

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Como me envolvi com o futebol:

Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.

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