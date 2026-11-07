Se o Bayern de Munique quiser contratar Antonio Nusa, do RB Leipzig, provavelmente terá de fazer um grande esforço financeiro.
O jornal Bild afirma ter apurado que o clube da Saxônia definiu internamente o preço de 80 milhões de euros pelo ponta.
O tabloide havia informado anteriormente que o diretor de futebol Max Eberl ainda gostaria de contratar Nusa, depois de o norueguês, segundo relatos, já ter sido assunto na Säbener Straße no verão passado. Como se sabe, o Bayern cogitou contratar um reserva para Luis Diaz, mas, após a recusa de Anthony Gordon (transferência para o Barcelona), optou por Ismael Saibari.
O marroquino, porém, tem suas principais virtudes na faixa central do ataque. Como Arijon Ibrahimovic foi emprestado ao Augsburg pouco antes do fechamento da janela de transferências, o lateral-esquerdo Alphonso Davies passou a ser a alternativa a Diaz e, na ausência dele (ruptura de um feixe muscular), teve recentemente um desempenho mais do que satisfatório na posição. O canadense, contudo, é considerado propenso a lesões e pode desfalcar o Bayern no sábado, em Mainz. Segundo Aaron Danks, substituto de Vincent Kompany, é preciso ter cautela.
Por isso, a contratação de outro ponta-esquerda no verão deve estar entre as prioridades. O detalhe é que, se a escolha realmente recair sobre Nusa e o valor da transferência ficar na casa dos 80 milhões de euros, o jogador de 21 anos custaria mais do que Diaz. O colombiano trocou o Liverpool pelo Bayern em 2025 por cerca de 70 milhões de euros, segundo os valores divulgados à época.
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Bayern de Munique: Antonio Nusa seria muito mais do que um reserva
Ainda assim, Nusa não seria um reserva convencional. Para isso, o jogador, que já disputou 34 partidas pela seleção norueguesa, é simplesmente bom demais. Só nesta temporada, ele já soma 13 participações em gols em 14 jogos oficiais: seis gols e sete assistências. Ao todo, registra 34 participações em gols em 85 partidas pelo RB Leipzig. A esses números se somam nove gols e dez assistências pela Noruega. Além disso, a pouca idade do jogador e seu contrato válido até 2029, sem cláusula de saída, pesam na exigência do Leipzig, que não é nada irrealista.
O Bayern, aliás, não é o único a conhecer as qualidades de Nusa. Vários clubes da Premier League teriam grande interesse no jogador. O jornal Bild cita, entre outros, Liverpool, Arsenal e Tottenham Hotspur. O Sun especulou recentemente sobre uma possível transferência para o Arsenal na janela de inverno por 54 milhões de euros. Uma saída ainda nesta temporada, porém, é muito menos provável do que no verão, segundo a Bild.
Enquanto isso, o Bayern avalia outros candidatos. Recentemente, Sky e Bild noticiaram que Oskar Pietuszewski, do Porto, seria uma opção concreta e que já houve conversas. Segundo as informações, Eberl também é grande admirador do jogador de 18 anos. Outras alternativas seriam Rio Ngumoha, do Liverpool, e Eli Junior Kroupi, do AFC Bournemouth.