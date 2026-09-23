Segundo o jornal espanhol Sport, o brasileiro de 29 anos planeja trabalhar no futuro com Ali Barat como novo assessor. Já há alguns anos, Raphinha não é representado por nenhum agente e sempre conduz sozinho suas negociações contratuais.

A mudança para Barat, bastante controverso, e sua agência Epic Sports Football acontece agora em meio às negociações por um novo contrato no Barça. Diversos veículos haviam informado que um acordo entre as partes já estava praticamente fechado e que só restavam os últimos detalhes a serem resolvidos.

Com uma parceria com Barat, porém, pode ser que as negociações precisem ser completamente reabertas. Não é incomum que jogadores troquem de assessor durante conversas contratuais em andamento para conseguir fazer valer melhor suas exigências financeiras. No fim das contas, uma assinatura de contrato de Raphinha pode acabar saindo mais cara para o Barça do que se imaginava.

No clube catalão, o jogador de 29 anos recebe, ao que tudo indica, cerca de 16,5 milhões de euros brutos por ano. Seu contrato atual vai até 2028. No passado, o jogador havia enfatizado várias vezes que queria encerrar sua carreira como jogador em atividade no Barcelona.

Quantos gols Raphinha já marcou pelo FC Barcelona?

Para o Barça, Raphinha tem se mostrado uma espécie de seguro de vida nesta temporada. Como, no contexto da saída sem custos de transferência de Robert Lewandowski, não foi possível contratar um novo centroavante de alto nível - o interesse em Julian Alvarez não recebeu qualquer atenção por parte do Atlético de Madrid -, Raphinha vem ocupando atualmente a posição mais avançada do ataque e tem convencido.

Em oito jogos oficiais, o brasileiro já soma incríveis 14 gols e, além disso, deu assistência direta para outros três. Em LaLiga, ele lidera com folga a artilharia diante de Sergio Camello (Rayo Vallecano), do companheiro de equipe Lamine Yamal e de Kylian Mbappé (Real Madrid), todos com "apenas" sete gols.