Amplia-se o círculo de controvérsia em torno do projeto do presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, referente à venda de uma parte dos direitos comerciais da Copa do Mundo e do futuro dos torneios da Fifa a investidores do setor privado, com o aumento do número de federações nacionais que anunciaram sua oposição ao projeto.

O jornal espanhol "AS", por meio de suas contas oficiais, publicou uma imagem que ilustra o mapa das posições das confederações continentais até o momento.

O jornal apontou que a Uefa (Europa), a Concacaf (América do Norte e Central) e a Confederação Asiática anunciaram sua rejeição ao projeto, enquanto ainda não foram divulgadas posições oficiais das confederações da África (CAF), da América do Sul (Conmebol) e da Oceania (OFC), fazendo com que o total de países contrários chegue a 136, contra 75 países que ainda não anunciaram sua posição.

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Isso ocorre depois que as 55 federações da Europa anunciaram o boicote a todos os torneios da Fifa caso o projeto avance, considerando que "a Copa do Mundo não está à venda" e que transformar o torneio em um ativo de investimento representa uma grave transgressão à natureza do jogo e à sua gestão.

As federações da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e a Confederação Asiática também se juntaram aos opositores do projeto, o que ampliou o círculo da crise dentro do futebol mundial, segundo o "AS".

A proposta prevê a criação de uma nova entidade para gerir os direitos comerciais dos torneios da Fifa, com a venda de uma parte de até 20% a investidores externos, o que provocou amplas críticas devido à ausência de consulta às confederações continentais e nacionais, em meio a receios sobre a influência dos investidores no futuro dos grandes torneios.



