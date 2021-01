Arrascaeta no Top 5: os maiores artilheiros estrangeiros da história do Brasileirão

Lista dos goleadores gringos do Campeonato Brasileiro é composta por ídolos do passado e presente de diversos clubes do país

Os times brasileiros sempre atraíram atletas de diversos países, em especial da América do Sul. Vários estrangeiros que jogaram em solo nacional deixaram suas marcas nos clubes que passaram - seja pela raça, categoria ou pelos gols marcados.

Este fenômeno de jogadores estrangeiros no campeonato nacional não é recente, embora tenha ganhado força há alguns anos. Elencos contam cada vez mais com jogadores de fora do país e recentemente até treinadores gringos ganharam destaque no futebol brasileiro em função do sucesso de Jorge Jesus e Jorge Sampaoli.

Com tantos estrangeiros com passagens pelo futebol nacional, não é de se estranhar que alguns escreveram - ou seguem escrevendo - seus nomes como grandes goleadores no principal torneio de clubes do país.

Dejan Petkovic é um dos maiores exemplos deste sucesso estrangeiro no . O sérvio não foi um atacante de ofício, mas com as camisas de , , , , , e balançou as redes 83 vezes no Campeonato Brasileiro e é o maior artilheiro entre os gringos que disputaram a competição.

O apontamento da Goal Brasil conta com atletas que ainda estão em atividade, mas ainda longe do atual comentarista do Grupo Globo. O peruano Paolo Guerrero é o segundo colocado neste quesito com 55 gols anotados defendendo , Flamengo e , seu clube atual. O atacante não joga desde agosto de 2020, quando lesionou o joelho.

Giorgian de Arrascaeta é outro gringo que atua no futebol brasileiro e segue ganhando posições neste ranking. Com o gol diante do Goiás, na vitória do Flamengo contra o Goiás por 3 a 0 no dia 18 de janeiro de 2021, o uruguaio chegou ao 41º gol, um deles indicado ao Prêmio Púskas, e entrou no top 5 desta lista. Além do Rubro-negro, Arrascaeta também jogou pelo .

Entre os primeiros colocados neste quesito, apenas jogador aparece após defender somente um clube no Brasil. Andrés D'Alessandro, ídolo do Internacional que se despediu do clube em 2020, nunca vestiu outra camisa que não fosse a do no futebol nacional e marcou 40 gols nas 12 edições de Campeonato Brasileiro que disputou.

Confira os maiores artilheiros estrangeiros do Campeonato Brasileiro: