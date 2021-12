"Maior fraude do futebol russo" ou mal compreendido? Conheça o novo interino do Manchester United

Se você tivesse lido a imprensa russa - e especialmente as redes sociais russas - nos últimos dias, teria ficado com a impressão de que o trabalho de Ralf Rangnick no Lokomotiv Moscou era extremamente impopular.

A maioria dos jornalistas e torcedores estão indignados com o aparente estrago que o estrategista alemão causou ao clube, mas ele saiu repentinamente para assumir o cargo de técnico interino do Manchester United.

Conforme descrito por Sergey Kolesnikov, no Sportbox.ru, alguns afirmam que a gestão de Rangnick foi "a maior fraude da história do futebol russo".

Dmitry Selyuk, o agente provocador mais conhecido por representar Yaya Touré, comparou Rangnick a Ostap Bender, o vigarista fictício mais famoso da literatura russa.

Incontáveis ​​piadas e memes foram espalhados por toda parte, deixando o Lokomotiv ridicularizado impiedosamente pelos torcedores rivais.

Rangnick está sendo culpado por desmontar um time decente e bastante funcional na última temporada, terminando em terceiro e se classificando para a Liga Europa, ao mesmo tempo em que venceu a Copa da Rússia.

Mas, após uma grande reformulação no verão europeu, o time está agora 11 pontos atrás do líder Zenit após apenas 16 partidas, tendo vencido apenas duas das últimas nove partidas. Na segunda-feira, eles foram derrotados por 3-1 pelo humilde Arsenal Tula.

A primeira decisão impopular de Rangnick após sua nomeação em julho foi vender o forte do meio-campo Grzegorz Krychowiak contra a vontade do jogador. O polonês foi comprado pelo rival direto do Lokomotiv, o Krasnodar, por apenas € 2,5 milhões (£ 2,1 milhões / $ 2,8 milhões) no início de agosto, e está desfrutando de uma forte temporada, com quatro gols marcados até o momento.

A lista de contratações de verão, por sua vez, incluiu o meia francês Alexis Beka Beka, do Caen, da Ligue 2, e o atacante holandês Gyrano Kerk, do Utrecht, ambos custando 6 milhões de euros cada.

O Lokomotiv também pagou ao CSKA, seu rivail de Moscou, grandes quantias pelos meias Konstantin Maradishvili e Nair Tiknizyan, enquanto analistas comentavam que a estratégia de Rangnick no mercado de transferências era desnecessariamente cara e arriscada.

Não foi apenas com a equipe de jogo que Rangnick tomou decisões impopulares.

Marko Nikolic era um treinador popular entre os seguidores do Lokomotiv, e geralmente considerado um treinador muito trabalhador e honesto. Seu futuro, porém, ficou em dúvida a partir do momento em que Rangnick chegou, já que seu estilo defensivo e falta de alta pressão não eram adequados para os novos conceitos que estavam sendo introduzidos.

Não foi surpresa, portanto, que o sérvio tenha partido por consentimento mútuo no início de outubro. Ele foi substituído por Markus Gisdol, que é amplamente visto pela mídia russa como o fantoche de Rangnick.

O ex-presidente do Lokomotiv,Nikolay Naumov, criticou a nomeação, dizendo: "Ele não é um treinador, mas sim um secretário. Rangnick não precisa de alguém como (José) Mourinho ou (Roberto) Mancini, mas sim de um homem que siga as suas instruções.

“Eles vieram para o clube com apenas um objetivo - transformar o Lokomotiv em um negócio de compra e venda de jogadores. Os resultados não são importantes para eles e precisam de um treinador anônimo que esteja disposto a receber um bom salário e fazer o que eles dizem ".

Agora, com a confirmação da saída de Rangnick para o United, era amplamente assumido que todo o sistema que ele trouxe desmoronaria, deixando o Lokomotiv em ruínas.

Tal visão, entretanto, parece que será provada incorreta, por nenhuma razão mais do que o papel de Rangnick e todo o seu projeto em Moscou foram totalmente mal compreendidos.

Para começar, apesar de estar no banco de reservas de Old Trafford no domingo, quando o Crystal Palace enfrentar o United, Rangnick não "deixou" o Lokomotiv - simplesmente porque nunca teve um emprego oficial no clube.

Descrito após sua nomeação como gerente de esportes e desenvolvimento do clube, ele não estava na folha de pagamento do Lokomotiv e seu nome nunca apareceu no site oficial do clube. Em vez disso, um contrato foi assinado com sua agência, Rangnick Kornetka Consulting, que basicamente o tornou um consultor freelance.

"O contrato ainda está intacto e o projeto deve continuar", disse Ivan Zhidkov, editor-chefe do jornal Sport Den Za Dnem, à GOAL. "Lars Kornetka, o braço direito de Rangnick, continuará a trabalhar com o Lokomotiv diariamente e o próprio Rangnick deverá ter a última palavra nas questões mais importantes".

"Rangnick levou seu trabalho no Lokomotiv muito a sério. Ele trouxe uma equipe inteira de especialistas em olheiros, que agora trabalham para um clube que não tinha um departamento de olheiros adequado antes de sua chegada".

"Existem novos padrões no que diz respeito aos médicos e nutricionistas. O plano é tornar o clube muito mais profissional e moderno".

A nomeação de Rangnick sempre foi feita com uma visão de longo prazo, e a estratégia do mercado de transferências, por exemplo, não é - como Naumov afirmou - ser um clube vendedor, mas sim tornar o clube mais eficiente e excelente em campo.

"De acordo com a filosofia de Rangnick, apenas jogadores jovens e ambiciosos devem ser contratados, e eles não devem ter mais de 25 anos", explica Zhidkov. “Os investimentos devem ser feitos em quem quer crescer, e não em veteranos cuja motivação pode estar errada para o projeto”.

Rangnick fez esforços significativos para explicar o projeto durante sua estada na Rússia. Ele deu uma entrevista coletiva especial semanas antes da notícia do interesse do United nele, mas em vez de discutir a estratégia e o futuro, os jornalistas continuaram perguntando ao alemão sobre Nikolic e Krychowiak, focando no passado.

Ele também convidou líderes de movimentos de torcedores para um bate-papo amigável em um restaurante em outubro, mas não está claro se eles foram convencidos por seus métodos.

"É muito importante entender que é um projeto de longo prazo, liderado por especialistas de ponta. Seria ridículo julgá-lo com base em resultados imediatos, mas as pessoas não querem entender isso", continua Zhidkov. “A maior parte do jornalismo na Rússia é movida por pura emoção. A maior parte da análise é muito superficial".

"Já é possível ver que Beka Beka, por exemplo, está fazendo progressos significativos e aos 20 anos é um futebolista muito promissor. Essas coisas levam tempo".

Rangnick é, portanto, completamente incompreendido na Rússia, embora deva ser dito que a descrição muito vaga de seu papel não ajudou sua causa.

O seu trabalho no Lokomotiv apenas começou e não deveria terminar depois de apenas quatro meses, quando o Manchester United o chamou. Como tal, o sucesso ou o fracasso não devem ser medidos tão cedo.

No entanto, os torcedores e jornalistas russos só são capazes de olhar para as impressões imediatas, e o ex-diretor-geral do Lokomotiv, Ilya Gerkus, afirmou que "faltam três partidas em 2021. Se os alemães conseguirem bons resultados, eles continuarão. Se não o fizerem, eles não vão".

É quase certo que Rangnick enfrentará o mesmo problema na Inglaterra. Apesar de ser apenas o técnico interino do United, ele inevitavelmente será julgado pelo que acontece em campo, mesmo que o verdadeiro propósito de sua nomeação só comece no verão.

Dito isso, seu papel como consultor durante as próximas duas temporadas é extremamente vago - ainda mais do que no Lokomotiv - e, portanto, fãs e jornalistas provavelmente não serão pacientes com ele e confiarão em seu processo se os resultados sob o treinador que ele ajudar a contratar não melhorar.

E assim, embora Rangnick definitivamente não seja culpado de ser "a maior fraude na história do futebol russo", e nem seja um vigarista, há lições sobre o que ele fez no Lokomotiv que os fãs do Manchester United fariam bem em aprender no futuro.