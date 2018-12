Maior contratação da história do Fla, Vitinho pode se espelhar em Everton Ribeiro em 2019

Jogador tem início no clube parecido com o do companheiro e terá as credenciais para brilhar na próxima temporada

O Flamengo se movimenta no mercado atrás de reforços para a temporada 2019. No entanto, Vitinho, a maior contratação da história do clube, vive a expectativa de desabrochar e elevar o desempenho em relação a chega chegada ao Rubro-Negro.

O jogador de 25 anos chegou para substituir Vinicius Júnior, que tinha deixado o Flamengo poucas semanas antes rumo ao Real Madrid. O jovem atleta era o destaque do time na temporada, o que deixou a responsabilidade de Vitinho ainda maior.

Sem tempo para adaptação, o atacante sofreu nos primeiros jogos e chegou a ser bastante criticado, mas na reta final mostrou evolução e terminou o ano com a impressão de que poderá ser um dos grandes destaques da equipe em 2019.

Agora, Vitinho já adaptado, fará toda a pré-temporada com o elenco depois do descanso das férias. Em entrevista ao jornal Lance, o atacante mostrou o otimismo para 2019.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

"Eu passei por um período intenso. Cheguei e joguei todos os jogos que o Flamengo disputou. Foi um momento de muito aprendizado e de experiência. Já projeto o ano de 2019 bem melhor porque vou começar a pré-temporada com os meus companheiros desde o início. Vou poder crescer a cada dia e, com o trabalho duro, vamos poder alcançar nossos objetivos".

Desde que chegou ao Flamengo, Vitinho não parou. O atacante disputou todos os jogos do Rubro-Negro sendo 22 como titular e 6 vindo do banco de reservas. Mesmo com todo o desgaste e sem ter começado a temporada com o Rubro-Negro, o jogador foi o líder de assistência da equipe no Brasileirão com seis.

E para brilhar em 2019, Vitinho pode justamente olhar para um de seus companheiros que passou por experiência bem parecida. Depois de chegar no meio da temporada 2017, Everton Ribeiro não teve grandes atuações e até foi para o banco de reservas, no entanto, este ano, se transformou naquele que, talvez, tenha sido o jogador mais regular do Flamengo.