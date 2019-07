Maior artilheiro em atividade da Copa América, Guerrero pede "respeito" ao Peru

Atacante chegou a marca de 13 gols na competição continental e já visualiza o confronto contra o Brasil na final

Paolo Guerrero fez história na na noite desta quarta-feira (3). Com o gol marcado na vitória por 3 a 0 sobre o , em partida válida pela semifinal, o camisa 9 se isolou como maior artilheiro em atividade da competição continental, com 13 gols, deixando Vargas (12) para trás.

"Para mim, fazer o gol, está no terceiro plano. Para mim é importante conseguir os objetivos do time. Nosso objetivo era, depois de ter jogado a , era chegar nas últimas instâncias da Copa América e conseguimos. Estou muito feliz por conseguir essa classificação à final", disse em entrevista ao SporTV após o fim do jogo.

"A gente quando quer alguma coisa, consegue. Esse time lutou muito, se sacrificou muito e hoje todo mundo está de parabéns", continuou.

O camisa 9 do já comentou sobre o duelo contra o na final da Copa América e pediu respeito ao seu país.

"Acho que estão faltando com respeito, algumas pessoas. Ontem vi o jogo do Brasil e tinha gente falando que o Chile era favorito e tal... não faz mal. Respeito muito o Brasil e também tem que respeitar o meu país", disse.



(Foto: Getty Images)

"Estou feliz de estar aqui no Brasil, pelo carinho que as pessoas tem comigo, mas no futebol não existe favorito e hoje demonstramos mais uma vez que não existe favorito", continuou.

O atacante seguiu com o discurso e revelou o caminho para os peruanos voltarem a surpreender e conquistarem a Copa América.

"Se quiserem chamar o (Brasil) favorito, pode chamar. Mas acho que dentro do campo para a gente não existe favorito. É jogo a jogo. Dentro do campo nós não pensamos quem é favorito ou não. Temos que fazer o nosso trabalho, com muita humildade, como sempre. Entrar e dividir todas as jogadas, ser muito agressivo. É o único jeito que a gente pode sair com o campeonato", analisou.

Por fim, Guerrero fez uma análise da vitória sobre o Chile na Arena . "Hoje ganhamos contundentes, muito bem, quando outras pessoas estavam falando que o Chile era muito favorito do que a gente. Então tem que ter mais respeito. A gente tem muito respeito por eles (Brasil), mas vamos fazer de tudo para sair com a Copa", concluiu.