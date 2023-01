Mainz x Borussia Dortmund ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), pela 17ª rodada; veja como acompanhar na internet

Mainz e Borussia Dortmund se enfrentam na tarde desta quarta-feira (25), às 14h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Na 12ª posição do alemão com 20 pontos, o Mainz não vence há cinco partidas (dois empates e três derrotas). Do outro lado, o Borussia Dortmund é o sétimo colocado com 28 pontos. O time aurinegro não terá Bellingham, suspenso, mas conta com o retorno de Sebastian Haller.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Mainz: Zentner; Bell, Hack, Caci; Widmer, Barreiro, Stach, Caricol; Jae-sung; Onisiwo, Ingvartsen.

Escalação do provável do Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Dahoud, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Reyna; Moukoko.

Desfalques

Mainz

Delano Burgzorg, Jonathan Burkardt e Marlon Mustapha estão lesionados, enquanto Dominik Kohr está suspenso.

Borussia Dortmund

Jude Bellingham está suspenso, e Thomas Meunier Abdoulaye Kamara e Mateu Morey estão machucados.

Quando é?