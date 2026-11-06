Prévia de Mainz x Bayern de Munique pela Bundesliga
O Bayern de Munique vai à MEWA Arena enfrentar o Mainz 05, que atravessa um momento difícil na Bundesliga. A partida começa às 10h30 EST e às 14h30 GMT.
Mainz em dificuldades enfrenta o líder Bayern
O Mainz perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo três dos últimos quatro pela Bundesliga. Mais recentemente, foi derrotado por 4 a 1 pelo Elversberg, resultado que o deixou no meio da tabela antes da visita do campeão.
Os empates estão se tornando um problema para o Bayern?
O Bayern de Munique empatou quatro dos últimos oito jogos em todas as competições. O empate por 2 a 2 com o Dortmund deve ser particularmente frustrante: o Bayern dominou a partida e registrou um xG de 4,48, mas sofreu o gol de empate de Fabio Silva aos 89 minutos. Harry Kane, que acaba de conquistar a Bola de Ouro e assinar um novo contrato com o Bayern, comandará o ataque, com o apoio de Michael Olise, Lennart Karl e Alphonso Davies.
Estatísticas e notícias sobre lesões
- O Mainz conquistou apenas um dos 12 pontos possíveis em casa pela liga.
- O Bayern não conta com Luis Diaz e Serge Gnabry, ambos com problemas nos músculos posteriores da coxa, enquanto Jamal Musiala é dúvida.
Prováveis escalações
Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.
Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.