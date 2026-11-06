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team-logoMainz
MEWA Arena
team-logoBayern de Munique
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Mainz 05 x Bayern de Munique: tudo o que você precisa saber sobre o jogo pela Bundesliga

Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
H. Kane
M. Olise

Prévia completa de Mainz x Bayern de Munique pela Bundesliga. Analisamos as novidades das equipes, as táticas, a fase atual e muito mais.

Prévia de Mainz x Bayern de Munique pela Bundesliga

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Bundesliga - Rodada 9
MEWA Arena

O Bayern de Munique vai à MEWA Arena enfrentar o Mainz 05, que atravessa um momento difícil na Bundesliga. A partida começa às 10h30 EST e às 14h30 GMT.

Mainz em dificuldades enfrenta o líder Bayern

O Mainz perdeu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo três dos últimos quatro pela Bundesliga. Mais recentemente, foi derrotado por 4 a 1 pelo Elversberg, resultado que o deixou no meio da tabela antes da visita do campeão.

SV Elversberg v 1. FSV Mainz 05 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Os empates estão se tornando um problema para o Bayern?

O Bayern de Munique empatou quatro dos últimos oito jogos em todas as competições. O empate por 2 a 2 com o Dortmund deve ser particularmente frustrante: o Bayern dominou a partida e registrou um xG de 4,48, mas sofreu o gol de empate de Fabio Silva aos 89 minutos. Harry Kane, que acaba de conquistar a Bola de Ouro e assinar um novo contrato com o Bayern, comandará o ataque, com o apoio de Michael Olise, Lennart Karl e Alphonso Davies.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

  • O Mainz conquistou apenas um dos 12 pontos possíveis em casa pela liga.
  • O Bayern não conta com Luis Diaz e Serge Gnabry, ambos com problemas nos músculos posteriores da coxa, enquanto Jamal Musiala é dúvida.

Prováveis escalações

Mainz (352): Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Mainz x Bayern de Munique

3-5-2
Mainz crest
Mainz
M05
Formação
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaS. BellS. BellN. AmiriN. AmiriA. CaciA. CaciP. NebelP. NebelK. SanoK. SanoS. WidmerS. WidmerP. TietzP. TietzS. BeckerS. BeckerM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
3-5-2
Mainz

Time titular

Bayern de Munique

Técnico

  • U. Fischer
  • V. Kompany

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