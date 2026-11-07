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Bundesliga
team-logoMainz
MEWA Arena
team-logoBayern de Munique
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Mainz 05 x Bayern de Munique ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga

Pela Bundesliga, o Mainz 05 enfrenta o Bayern de Munique. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Mainz 05 x Bayern de Munique: horário de início

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Bundesliga - Rodada 9
MEWA Arena

O Bayern de Munique visita o Mainz 05 no sábado, na MEWA Arena, para uma partida da Bundesliga que o líder da competição disputará em circunstâncias especiais.

O Bayern chega para enfrentar o time de Rheinhessen após uma impressionante vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, na Champions League, mas continua enfrentando uma crise de desfalques no ataque. Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, quatro titulares que atuam pelas pontas e no centro do ataque, estão fora.

Além disso, o técnico Vincent Kompany segue afastado do banco de reservas devido a uma irritação das meninges. O auxiliar Aaron Danks comanda a equipe e se mostrou recentemente cautelosamente otimista quanto à recuperação de Kompany, mas não deu uma data para seu retorno.

O Mainz, por sua vez, atravessa uma fase ruim. A equipe de Rheinhessen perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma derrota por 4 a 1 para o Elversberg, e conquistou apenas um dos 12 pontos possíveis em casa nesta temporada da Bundesliga.

Ainda assim, seria um erro subestimar o Mainz. O FSV já surpreendeu o Bayern várias vezes no passado, e o maior campeão da Alemanha chega com um ponto fraco, apesar do triunfo em Madrid: empatou quatro dos últimos oito jogos oficiais.

Harry Kane, recém-vencedor da Bola de Ouro e com a renovação de contrato garantida, lidera o ataque. Michael Olise e Alphonso Davies, caso este último não seja poupado, devem atuar ao seu lado no setor ofensivo.

Confira aqui onde e como assistir ao jogo ao vivo.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Mainz 05 e Bayern de Munique?

O Mainz chega com um retrospecto fraco nos últimos cinco jogos oficiais: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 1 para o Elversberg. Antes disso, o FSV também foi derrotado pelo Werder Bremen (3 a 2) e pelo Bayer Leverkusen (4 a 3). No total, o Mainz sofreu 14 gols nesse período e marcou apenas cinco.

O Bayern de Munique vive uma fase bem melhor, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Após o empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Bundesliga, veio a expressiva vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, na Champions League. Nesse período, o Bayern marcou 15 gols e sofreu sete.

M05

M05 - Sequência

B04
D3-4
S04
V0-1
SVW
D2-3
BOC
D2-0
ELV
D4-1
Gol marcado (sofrido)
7/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCB

FCB - Sequência

ARS
E2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
E2-2
ATM
V0-2
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Mainz 05 x Bayern de Munique: escalações

Prováveis escalações de Mainz x Bayern de Munique

3-5-2
Mainz crest
Mainz
M05
Formação
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaF. GruberF. GruberN. AmiriN. AmiriS. WidmerS. WidmerJ. LeeJ. LeeK. SanoK. SanoA. CaciA. CaciS. BeckerS. BeckerP. TietzP. TietzM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
3-5-2
Mainz

Time titular

Bayern de Munique

Técnico

  • U. Fischer
  • V. Kompany

Mainz 05 x Bayern de Munique: momento das equipes

M05

M05 - Sequência

B04
D3-4
S04
V0-1
SVW
D2-3
BOC
D2-0
ELV
D4-1
Gol marcado (sofrido)
7/13
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCB

FCB - Sequência

ARS
E2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
E2-2
ATM
V0-2
Gol marcado (sofrido)
15/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Mainz 05 x Bayern de Munique: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

MainzEmpateBayern de Munique
1
1
3
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
3
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Mainz badge
Mainz
M05
2
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
Mainz badge
Mainz
M05
0
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Copa da Alemanha
Mainz badge
Mainz
M05
0
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
4
FJ
7Gols marcados14
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Mainz 05 x Bayern de Munique: classificações

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
8530278+1918
E
V
V
E
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
E
V
E
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
4
LeipzigLeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
V
V
E
E
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
8
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
V
D
D
V
V
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
V
D
V
D
E
10
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
11
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
D
E
D
E
D
12
StuttgartStuttgartSTU
83051415-19
V
D
D
V
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
14
ColôniaColôniaKOE
8233912-39
E
E
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
E
V
E
D
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
E
E
E
V
D
17
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
D
E
V
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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