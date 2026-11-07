Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede virtual privada (VPN) é extremamente útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Mainz 05 x Bayern de Munique: horário de início
O Bayern de Munique visita o Mainz 05 no sábado, na MEWA Arena, para uma partida da Bundesliga que o líder da competição disputará em circunstâncias especiais.
O Bayern chega para enfrentar o time de Rheinhessen após uma impressionante vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, na Champions League, mas continua enfrentando uma crise de desfalques no ataque. Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, quatro titulares que atuam pelas pontas e no centro do ataque, estão fora.
Além disso, o técnico Vincent Kompany segue afastado do banco de reservas devido a uma irritação das meninges. O auxiliar Aaron Danks comanda a equipe e se mostrou recentemente cautelosamente otimista quanto à recuperação de Kompany, mas não deu uma data para seu retorno.
O Mainz, por sua vez, atravessa uma fase ruim. A equipe de Rheinhessen perdeu quatro dos últimos cinco jogos oficiais, incluindo uma derrota por 4 a 1 para o Elversberg, e conquistou apenas um dos 12 pontos possíveis em casa nesta temporada da Bundesliga.
Ainda assim, seria um erro subestimar o Mainz. O FSV já surpreendeu o Bayern várias vezes no passado, e o maior campeão da Alemanha chega com um ponto fraco, apesar do triunfo em Madrid: empatou quatro dos últimos oito jogos oficiais.
Harry Kane, recém-vencedor da Bola de Ouro e com a renovação de contrato garantida, lidera o ataque. Michael Olise e Alphonso Davies, caso este último não seja poupado, devem atuar ao seu lado no setor ofensivo.
Confira aqui onde e como assistir ao jogo ao vivo.
Assuntos da semana: o que aconteceu com Mainz 05 e Bayern de Munique?
O Mainz chega com um retrospecto fraco nos últimos cinco jogos oficiais: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 1 para o Elversberg. Antes disso, o FSV também foi derrotado pelo Werder Bremen (3 a 2) e pelo Bayer Leverkusen (4 a 3). No total, o Mainz sofreu 14 gols nesse período e marcou apenas cinco.
O Bayern de Munique vive uma fase bem melhor, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Após o empate por 2 a 2 com o Borussia Dortmund na Bundesliga, veio a expressiva vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, na Champions League. Nesse período, o Bayern marcou 15 gols e sofreu sete.
Mainz 05 x Bayern de Munique: escalações
Prováveis escalações de Mainz x Bayern de Munique
Mainz 05 x Bayern de Munique: momento das equipes
Mainz 05 x Bayern de Munique: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Mainz 05 x Bayern de Munique: classificações
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|5
|3
|0
|27
|8
|+19
|18
E
V
V
E
V
|2
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|+8
|18
E
V
E
E
V
|3
|8
|5
|1
|2
|18
|10
|+8
|16
V
D
D
V
E
|4
|8
|5
|0
|3
|22
|11
|+11
|15
V
V
D
V
D
|5
|8
|4
|3
|1
|17
|14
|+3
|15
V
V
E
E
V
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
D
D
V
V
V
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|16
|0
|13
V
D
V
D
E
|8
|9
|4
|0
|5
|10
|20
|-10
|12
V
D
D
V
V
|9
|8
|3
|2
|3
|13
|18
|-5
|11
V
D
V
D
E
|10
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
D
D
V
D
V
|11
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
D
E
D
E
D
|12
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
V
D
D
V
D
|13
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
D
V
V
D
D
|14
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
E
E
D
V
D
|15
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
E
V
E
D
V
|16
|8
|1
|4
|3
|7
|19
|-12
|7
E
E
E
V
D
|17
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
D
E
D
D
E
|18
|9
|1
|1
|7
|12
|25
|-13
|4
D
E
V
D
D