Maicon desembarca na Itália para jogar em time da quarta divisão

O lateral brasileiro retorna ao futebol do país para atuar em um time amador de Vêneto, sétimo colocado de um dos grupos da Serie D italiana

Maicon está de volta à . O lateral de 39 anos, com passagens marcantes por Inter de Milão e Roma, retomará a carreira na quarta divisão do futebol italiano. O veterano estava no Villa Nova-MG, mas deixou o clube após sua desclassificação na .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A equipe do jogador será o Sona. Atualmente, ela está na sétima colocação do Grupo B da Serie D italiana, divisão regionalizada - e cujo grupo corresponde a times de Vêneto e da Lombardia.

Mais times

Nesta sexta-feira (8), Maicon desembarcou no aeroporto de antes de viajar para Vêneto, onde ficará até o fim da temporada. O atleta se declarou muito feliz de poder retornar ao futebol italiano.

"Estou muito feliz por poder retornar à Itália junto com meu filho - que irá atuar nas categorias de base do clube. Estou muito motivado e espero ajudar bastante o Sona." declarou o veterano em entrevista concedida após desembarcar no aeroporto.

Aos 39 anos, Maicon jogou a última Série D pelo Villa Nova. Agora vai pra Série D italiana: o seu novo time, o Sona, é oitavo colocado em uma das chaves do campeonato. pic.twitter.com/MA18oL4C5M — Non Sense Football (@NSFootball1) January 8, 2021

A equipe da Serie D foi recém-promovida da Eccellenza, divisão amadora do futebol do país - também regionalizada - e joga a quarta divisão pela primeira vez. Caso consiga ficar os cinco primeiros de seu grupo na competição, se classificará para os playoffs de promoção. Caso seja o campeão do grupo, entretanto, se classificará de forma direta para a Serie C.

Desde que voltou da Itália, em 2016, Maicon havia atuado por Avaí - chegando a jogar a Série A do Brasileirão -, e Villa Nova-MG. Agora, está de volta ao futebol que o consagrou como um dos melhores laterais de sua geração.