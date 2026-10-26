O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, fez declarações marcantes antes do confronto diante do Al-Shamal, do Catar, válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, em uma partida que coloca o Zaeem diante de um novo teste em meio à sobrecarga de jogos e aos desafios de preparação dos atletas.

Inzaghi falou sobre o argelino Riyad Mahrez, ex-estrela do Al-Ahli, da Arábia Saudita, e atual jogador do Al-Shamal, elogiando seu potencial, mas ressaltando ao mesmo tempo que o Al-Hilal está preparado para lidar com o adversário, que conta com um grupo de jogadores de destaque, entre eles o espanhol Pablo Marí.

O treinador do Al-Hilal disse na coletiva de imprensa antes da partida: "Riyad Mahrez é um grande craque, e o Al-Shamal tem vários jogadores de destaque, como Pablo Marí e outros. Vamos nos esforçar para fazer o que é necessário".

Inzaghi alerta para a força do Al-Shamal

O treinador italiano destacou a necessidade de entrar em campo com o máximo de concentração, afirmando que o Al-Shamal não é um adversário fácil, pois conta com um treinador e jogadores de destaque, além da organização demonstrada em suas últimas partidas.

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Inzaghi explicou: "O Al-Shamal é uma equipe forte, tem um treinador e jogadores excelentes, por isso estaremos presentes e concentrados no jogo. Acompanhei a última partida deles, e são uma equipe organizada".

Desfalques do Al-Hilal e a preocupação com a sobrecarga de jogos

Em outro contexto, Inzaghi abordou a importância da recuperação física diante da sequência de confrontos, apontando que a comissão técnica trabalha em coordenação com o departamento médico para preparar os jogadores e se preparar para os compromissos futuros, sem comprometer sua condição para as partidas importantes.

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E afirmou: "O processo de recuperação é importante, especialmente diante da sobrecarga de jogos, e trabalhamos lado a lado com o departamento médico para acompanhar o ritmo das próximas partidas".

O treinador do Al-Hilal revelou que há alguns problemas relacionados à condição de Martinelli após o confronto passado contra o Al-Qadisiyah, enquanto Mohamed Mahzari precisou de descanso, confirmando a ausência de Rúben Neves no duelo contra o Al-Shamal, ficando a situação de Sergej Milinković-Savić a ser definida após o treino.

Inzaghi explicou que a comissão técnica leva em conta também o próximo confronto diante do Al-Fateh, o que torna o cuidado com a condição física dos jogadores algo importante, diante do desejo do Al-Hilal de dar continuidade à sua trajetória sem expor seus atletas ao desgaste acumulado.