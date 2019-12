Mahrez é melhor do que Salah? Na opinião de ex-Arsenal e City a resposta é “sim”

Samir Nasri acredita que o egípcio do Liverpool seja mais individualista do que o argelino

Ex-jogador de e , Samir Nasri, atualmente no , da , não tem dúvidas se tivesse que escolher jogar com Riyad Mahrez ou Mohamed Salah.

Além do fato de o atual meia do Manchester City ser argelino, assim como os pais de Nasri, pesou também uma opinião do francês a respeito da característica de jogo do egípcio do .

“Entre Mahrez e Salah, eu preferiria jogar ao lado do Mahrez”, afirmou Nasri para o Le Buteur. “O motivo? Porque ele é argelino e eu também gosto do estilo de jogo dele”.

“Mahrez é alguém que joga coletivo, enquanto Salah é muito mais individual. Ele só quer marcar gols. Eu não diria que Salah é egoísta, mas ele corre atrás de gols e estatísticas”.

“Já o Mahrez, você consegue tabelar com ele. Ele é um jogador com quem você pode evoluir mais facilmente”.

Mahrez, que não é titular absoluto no Manchester City, acumula seis gols e 10 assistências na atual temporada. Titular absoluto no Liverpool, Salah já marcou 13 gols além de ter dado sete assistências para seus companheiros.