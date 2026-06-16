Maguire revela detalhes da ligação em que foi excluído da Copa do Mundo: “Tuchel me deixou arrasado”

O zagueiro inglês Harry Maguire revelou os bastidores da videochamada em que o técnico Thomas Tuchel lhe comunicou a decisão de excluí-lo da lista da seleção inglesa que disputará a Copa do Mundo neste verão, confirmando que passou por momentos difíceis após ver um de seus maiores sonhos esportivos desmoronar.

De acordo com o que declarou durante sua participação no podcast de Gary Lineker, “The Rest Is Football”, Maguire explicou que o técnico o informou pessoalmente por meio de uma videochamada que ele descreveu como “muito constrangedora”, ressaltando que o vazamento da notícia para a mídia antes de ser informado oficialmente foi o que mais o frustrou.

Ele disse: “Algo vazou meia hora antes de ele me ligar, e isso foi muito chato”.

Maguire acrescentou que ficou surpreso com a decisão, explicando: “Eu disse a ele que estava muito surpreso. Fiquei muito decepcionado, mas a conversa entre nós foi franca e direta”.

Ele confirmou que Tuchel não lhe deu uma explicação clara, limitando-se a dizer que preferia contar com os zagueiros que participaram das últimas eliminatórias.

O jogador de 33 anos indicou que acreditava ter feito o suficiente para garantir seu lugar na seleção, acrescentando: “Eu acreditava que poderia ajudar a equipe dentro e fora de campo, mesmo que não fosse titular”. Ele também expressou seu pesar pelo fato de que essa oportunidade talvez fosse a última para ele na Copa do Mundo, dizendo: “Vou completar 37 anos no próximo torneio; ficaria feliz em participar, mesmo que fosse por apenas um minuto.”

Após sua exclusão, Maguire publicou uma mensagem em suas redes sociais expressando sua tristeza, dizendo: “Eu estava convencido de que poderia agregar valor à seleção após a temporada que tive. Estou em choque e muito triste, mas desejo toda a sorte ao time neste verão”.