Maguire critica Amorim: “Se ele ainda fosse o técnico do United, Mainoo já teria sido negociado. Um erro”

O zagueiro do Manchester United, Maguire, relembra assim uma fase de sua experiência com Amorim como técnico dos Red Devils: “Acho que tudo começou porque jogávamos com um meio-campo de dois e ele queria que o Bruno fosse um desses dois. Além disso, acho que ele queria um jogador verdadeiramente defensivo ao lado do Bruno e, naquela época, o Kobbie era jovem, inexperiente e provavelmente ainda não conhecia bem essa função. Mas, vejam bem, se o Ruben ainda fosse o técnico, provavelmente o Kobbie teria sido negociado e estaria procurando outro time. Em vez disso, ele virou a situação de cabeça para baixo, e é preciso dar crédito a ele. Teria sido um erro, porque ele é um garoto de Manchester, que cresceu nas categorias de base, e queremos jogadores como ele em nosso clube para construir o futuro nos próximos dez anos. E esperamos que ele fique conosco pelos próximos dez anos, porque tem todas as qualidades para isso.” O ex-jogador do Leicester falou no podcast “The Rest Is Football”, dos ex-jogadores Gary Lineker, Alan Shearer e Micah Richards.