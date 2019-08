Maguire chega ao United como o zagueiro que faltava ao clube no pós-Ferguson

O jogador deixou o Leicester para tornar-se o mais caro defensor de todos os tempos... e dá esperança para os vermelhos de Manchester

O Manchester United anunciou Harry Maguire nesta segunda-feira (05). Aos 26 anos, o inglês já chegou fazendo história: os 87 milhões de euros, pagos pelos Red Devils para tirá-lo do , o transformaram no defensor mais caro de todos os tempos. Destaque da semifinalista na de 2018, ele também traz consigo uma pequena esperança de que o clube de Old Trafford poderá, ao menos, dar passos adiantes no sonho de reconquistar o espaço perdido entre as grandes potências da Premier League.

Já faz seis anos desde o último título de Campeonato Inglês conquistado pelo , que na era moderna do certame [Premier League] ascendeu para colocar-se no topo dentre os maiores campeões: foram 13 taças levantadas em 27 edições – ou seja, 48% das disputas. No total, são 20 títulos que os colocam no lugar mais alto do pódio, o derradeiro deles acontecendo em 2013, na temporada em que o lendário Sir Alex Ferguson despediu-se do comando, e a penúltima dos Red Devils com Vidic e Rio Ferdinand, uma dupla de zaga que escreveu algumas das páginas mais vitoriosas do clube.

Rio Ferdinand e Nemanja Vidic foram escolhidos a melhor parceria defensiva da história da Premier League. [SPORTbible] pic.twitter.com/FCbpz7IRQz — Manchester United (@unitedbrazilian) February 2, 2019

Rio Ferdinand, assim como Maguire hoje, chegou ao United, em 2002, com o status de defensor mais caro de todos os tempos: na época, os Red Devils gastaram 46 milhões de euros para tirá-lo do . O inglês era a maior compra feita pelo clube de Old Trafford até 2014, quando Ángel Di María, um meio-campista, chegou apenas para decepcionar. Apesar de ser considerado lento, a sua leitura de jogo o ajudava a ler perfeitamente os espaços; Ferdinand tinha bom jogo aéreo, era forte nas divididas, marcava gols e sua liderança fazia a diferença para o time. Desde aquele último título de Premier League conquistado pelos vermelhos de Manchester, o clube jamais voltou a contar com defensores que impusessem tanto respeito.

Arquirrival de cidade, o City tomou para si o espaço de grande potência da Inglaterra desde então, poderio que só aumentou desde a chegada do técnico Pep Guardiola, em 2016-17. Logo em sua primeira temporada, o comandante catalão pediu aquele que viria a ser, por um curto período de tempo, o defensor mais caro da história: John Stones chegou do por € 55, 6 milhões. Desde então, o inglês ajudou os Citizens em dois títulos de Premier League, sendo que no último deles (2018-19) talvez possa ser considerado o grande herói, ao ter salvo em cima da linha o gol contra o que poderia ter dado, no final das contas, a taça aos Reds – já que a diferença ao término do certame foi de apenas um ponto.

John Stones salvou o gol do Liverpool por ONZE MILÍMETROS. pic.twitter.com/CewtIWZPhy — Lucas Kurz (@lucas_kurz) January 3, 2019

Quando salvou o gol em cima da linha, contudo, Stones já não era mais o defensor mais caro. O papel agora pertencia a Aymeric Laporte, seu companheiro de zaga na campanha vitoriosa, e que havia recém-chegado por cerca de € 65 milhões – sendo um dos jogadores mais utilizados por Pep Guardiola. E se o Liverpool, maior rival do United, saiu derrotado no final do último Campeonato Inglês, triunfou na tendo como grande destaque o holandês Virgil van Dijk, zagueiro contratado por € 84, 6 milhões, na maior transferência feita por um jogador de defesa até então. Valeu cada centavo.

Depois de gastar muito em meio-campistas em atacantes que ainda não lhe ajudaram a ser campeão inglês, o Manchester United agora gasta alto para trazer um zagueiro. Uma contratação necessária após uma temporada na qual sofreu 54 gols na Premier League. Na comparação com os demais jogadores de defesa, Maguire tem médias superiores a todos os seus concorrentes em Old Trafford e já chega, também, como uma contratação que põe inveja até mesmo em Pep Guardiola.

Média por jogo Rebatidas Duelos ganhos Duelos aéreos ganhos Passes Maguire 5.3 6.3 4.1 61 Smalling 4.5 5.9 4.3 40 Jones 4.4 5.6 3.3 54 Lindelof 4.1 4.5 2.4 52 Bailly 5.2 5.2 1.8 43

“Nós estávamos interessados, mas não tivemos os recursos para contratá-lo. O United teve. Ele é forte pelo alto, bom com a bola, pode sair com a bola e é muito rápido. Possui muitas qualidades, então parabéns para o United”, disse o técnico do City.

Maguire de fato ajuda o United, mas a sua chegada não diz, de maneira isolada, se o clube conseguirá enfim voltar a ser a potência que já foi em anos até recentes. Ole-Gunnar Solskjaer ainda não inspira confiança como técnico e são várias as lacunas que o clube precisaria ajustar dentro de seu elenco. Mas se a esperança diz que defesas boas ganham campeonatos, os Red Devils ao menos dão um passo adiante neste objetivo.