Maguary x Sport Recife ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport Recife visita o Maguary na noite desta quarta-feira (11), em Belo, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Vindo de derrota na estreia, o Maguary quer aproveitar o fator casa para se impor diante do forte adversário. "Não quero ninguém de cabeça baixa. Não temos motivos para largos sorrisos, mas também não temos para ficarmos tristes. Não tenho dúvida que vamos ganhar mais jogos do que perder. Vamos seguir trabalhando. Só vive o propósito quem suporta o processo", disse o técnico Nilson Corrêa.

Já o Sport fará a sua primeira partida no estadual, pois o confronto contra o Íbis, marcado para o fim de semana passado, foi adiado em virtude da má condição do gramado da Arena de Pernambuco. O Leão terá todos os cinco reforços à disposição.

Escalações

Escalação do provável do Maguary: Wadson, Rafael Peixoto, Mateus Henrique, Feliphe Gabriel, Paulo Victor, Memo, Ricardo Silva, Bruce, Alan Pinheiro, Rafinha e João Gomes.

Escalação do provável do Sport Recife: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho e Ronaldo; Labandeira, Juba e Wanderson; Gabriel Santos (Kayke).

Desfalques

Maguary

Sem desfalques confirmados.

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

Quando é?