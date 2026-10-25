Magia de Lionel Messi não aparece, e derrota para o New York Red Bulls encerra sequência de vitórias do Inter Miami

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O Inter Miami viu sua sequência de três vitórias chegar ao fim na noite de sábado, após uma decepcionante derrota por 2 a 0 para o New York Red Bulls. Mesmo com a entrada de Lionel Messi no segundo tempo, o time não conseguiu reverter a desvantagem sofrida no início da partida na Red Bull Arena.

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Erro de Casemiro custa caro ao Inter Miami logo no início

A noite começou de forma desastrosa para os visitantes em Harrison, Nova Jersey, quando uma falha defensiva deu aos donos da casa a vantagem logo no início. Aos sete minutos de jogo, Casemiro, ex-meio-campista de Manchester United e Real Madrid, desviou sem querer para o próprio gol um cruzamento perigoso de Cade Cowell ao tentar afastar a bola. O corte malsucedido do veterano brasileiro deu o tom de uma partida frustrante para a equipe de Cristian “Kily” González.

Apesar de ter 62,5% da posse de bola, o Inter Miami teve dificuldade para transformá-la em chances, enquanto o New York criou as melhores oportunidades e finalizou 18 vezes. A derrota representou um revés significativo para o clube, que vinha de uma excelente fase nas competições nacionais antes da viagem à Costa Leste.

O resultado foi difícil de aceitar para González, que viu sua equipe controlar boa parte do jogo sem a contundência necessária. O Miami acertou apenas duas finalizações no gol, evidenciando uma rara falta de precisão no último terço do campo.

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Entrada de Messi não provoca reação

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Todas as atenções estavam voltadas para Lionel Messi, que começou a partida no banco após uma semana agitada de viagens. O craque argentino havia visitado recentemente a Espanha para receber o prestigiado Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes, em Oviedo, uma viagem que exigiu cuidado com seus minutos em campo. González colocou o artilheiro da liga em campo aos 56 minutos, na esperança de que o vencedor de oito Bolas de Ouro repetisse suas atuações decisivas e garantisse um ponto para a equipe da Flórida.

Messi, que entrou em campo com 25 gols na MLS nesta temporada, acelerou imediatamente o ritmo de jogo do Miami. Ele demonstrou sua visão de jogo característica com um passe que rompeu a defesa e gerou as melhores chances do Miami, mas seus companheiros não conseguiram convertê-las. O resultado encerrou uma sequência de 13 jogos consecutivos, por clube e seleção, em que Messi havia marcado ou dado assistência.

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A decisão de deixar o capitão, principal referência da equipe, no banco no início já havia sido planejada. González disse que isso tinha sido combinado previamente para evitar qualquer risco de lesão, já que haveria outra partida na quarta-feira, sem deixar de dar alguns minutos a Messi. González acrescentou que Messi jogou bem, como sempre, mas os donos da casa mantiveram a organização e o Miami não encontrou uma forma de superar a defesa.

Gol nos acréscimos sela o destino do Miami

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À medida que o fim da partida se aproximava, o Inter Miami lançou todos os jogadores ao ataque na busca desesperada pelo empate. A equipe chegou muito perto nos minutos finais, quando o reserva Telasco Segovia acertou o travessão após um passe de Messi. Essa foi sua última grande chance antes que o New York tornasse a reação dos visitantes impossível.

Nos acréscimos do segundo tempo, Emil Forsberg aproveitou um passe preciso de Cameron Harper para fazer 2 a 0. O gol provocou comemorações em toda a Red Bull Arena e garantiu que não haveria um milagre nos minutos finais para Messi e seus companheiros.

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González mira a quarta-feira

A derrota deixa o Miami em segundo lugar na Conferência Leste, 15 pontos atrás do Nashville, que havia conquistado o Supporters’ Shield mais cedo naquele dia. O New York, por sua vez, entrou na zona de classificação para os playoffs a três jogos do fim da temporada regular. A equipe de González agora buscará se recuperar rapidamente enquanto se prepara para o confronto no meio da semana contra o FC Cincinnati, com a reta final da temporada regular e a definição das posições para os playoffs cada vez mais próximas.