Magenta ou transmissão na TV aberta do jogo VfB Stuttgart II x SSV Ulm hoje ao vivo: quem transmite a 3. Liga na quarta-feira pela TV e pelo livestream?

O VfB Stuttgart II recebe o SSV Ulm nesta quarta-feira (8 de abril), às 19h. A partida será disputada no Estádio GAZi, em Waldau.

O SPOXrevela neste artigo como você pode assistir ao jogo hoje ao vivo pela TV e pelo livestream.

Magenta ou transmissão na TV aberta para VfB Stuttgart II x SSV Ulm hoje ao vivo: quem exibe/transmite a 3. Liga na quarta-feira na TV e pelo livestream?

Quem esperava uma transmissão na TV aberta ficará, infelizmente, desapontado. As emissoras públicas não transmitirão nenhuma das partidas da 32ª rodada e, portanto, também não o confronto entre o VfB II e o Ulm.

Em vez disso, a MagentaSport vem em socorro. A emissora de TV paga oferece uma conferência e uma transmissão de jogo individual. Uma alternativa são as respectivas rádios de torcedores dos dois times da 3ª Divisão.

Tópicos da semana: O que aconteceu no VfB Stuttgart II?

No fim de semana, a equipe reserva do VfB Stuttgart deu um grande passo rumo à permanência na divisão. Contra o rival direto SSV Jahn Regensburg, conquistou uma vitória por 3 a 1. Os gols foram marcados por Noah Darvich e Abdenego Nankishi, autor de dois gols.

Tópicos da semana: O que aconteceu no SSV Ulm?

Enquanto isso, o Ulm conseguiu uma vitória de prestígio contra o candidato à promoção, o Verl. Os Spatzen venceram por 1 a 0 graças ao herói da partida, Niklas Kölle.

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: Horário do jogo

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: escalações

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: Forma

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: histórico de confrontos diretos

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: As tabelas

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