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Magenta ou transmissão na TV aberta do jogo VfB Stuttgart II x SSV Ulm hoje ao vivo: quem transmite a 3. Liga na quarta-feira pela TV e pelo livestream?

3. Liga
VfB Stuttgart II x Ulm
VfB Stuttgart II
Ulm

No âmbito da semana com três jogos, a 3.ª Liga terá, nesta quarta-feira, o confronto entre o VfB Stuttgart II e o SSV Ulm. No SPOX, você encontra todas as informações sobre a transmissão pela TV e pelo livestream.

O VfB Stuttgart II recebe o SSV Ulm nesta quarta-feira (8 de abril), às 19h. A partida será disputada no Estádio GAZi, em Waldau.

MagentaSportAssista ao vivo aqui

O SPOXrevela neste artigo como você pode assistir ao jogo hoje ao vivo pela TV e pelo livestream.

Magenta ou transmissão na TV aberta para VfB Stuttgart II x SSV Ulm hoje ao vivo: quem exibe/transmite a 3. Liga na quarta-feira na TV e pelo livestream?

Quem esperava uma transmissão na TV aberta ficará, infelizmente, desapontado. As emissoras públicas não transmitirão nenhuma das partidas da 32ª rodada e, portanto, também não o confronto entre o VfB II e o Ulm.

Em vez disso, a MagentaSport vem em socorro. A emissora de TV paga oferece uma conferência e uma transmissão de jogo individual. Uma alternativa são as respectivas rádios de torcedores dos dois times da 3ª Divisão.

Tópicos da semana: O que aconteceu no VfB Stuttgart II?

No fim de semana, a equipe reserva do VfB Stuttgart deu um grande passo rumo à permanência na divisão. Contra o rival direto SSV Jahn Regensburg, conquistou uma vitória por 3 a 1. Os gols foram marcados por Noah Darvich e Abdenego Nankishi, autor de dois gols. 

3. Liga
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
VfB Stuttgart II crest
VfB Stuttgart II
VFB
3. Liga
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
Ulm crest
Ulm
UMF

Tópicos da semana: O que aconteceu no SSV Ulm? 

Enquanto isso, o Ulm conseguiu uma vitória de prestígio contra o candidato à promoção, o Verl. Os Spatzen venceram por 1 a 0 graças ao herói da partida, Niklas Kölle. 

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: Horário do jogo

crest
3. Liga - 3. Liga

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: escalações

Escalações de VfB Stuttgart II x Ulm

VfB Stuttgart IIHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-3

Home team crestUMF
1
F. Hellstern
29
D. Nothnagel
13
T. Koehler
24
C. Olivier
16
L. Meyer
17
A. Nankishi
26
J. Diehl
10
N. Sessa
8
S. Di Benedetto
31
N. Darvich
27
M. Ouro-Tagba
39
C. Ortag
14
D. Dressel
18
L. Bazzoli
3
N. Vukancic
19
J. Meier
32
N. Koelle
20
M. Pepic
23
M. Brandt
11
D. Chessa
9
L. Roeser
43
L. Dajaku

3-4-3

UMFAway team crest

VFB
-Escalação

Reservas

Técnico

  • N. Willig

UMF
-Escalação

Reservas

Técnico

  • P. Dotchev

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: Forma

VFB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

UMF
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: histórico de confrontos diretos

VFB

Outros

UMF

1

1

Empate

3

Vitórias

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

VfB Stuttgart II x SSV Ulm: As tabelas

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