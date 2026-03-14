Magenta ou transmissão na TV aberta do jogo TSV 1860 München x SV Wehen Wiesbaden ao vivo hoje: quem transmite a 3. Liga no sábado pela TV e pelo livestream?

No âmbito da 29ª rodada da 3ª Divisão, o TSV 1860 München recebe o SV Wehen Wiesbaden. O pontapé inicial do confronto está marcado para as 16h30 no Estádio da Grünwalder Straße.
O SPOXrevela neste artigo como você pode assistir ao jogo hoje ao vivo pela TV e pelo livestream.
Magenta ou transmissão na TV aberta para TSV 1860 München x SV Wehen Wiesbaden ao vivo hoje: quem exibe/transmite a 3ª Divisão no sábado na TV e pelo livestream?
Todos os jogos da 3ª Liga serão transmitidos ao vivo pelo serviço de streaming MagentaSport. Lá, os torcedores também poderão acompanhar o confronto entre o Löwen e o SVW. A transmissão começa cerca de 15 minutos antes do apito inicial com a pré-cobertura. O jogo pode ser assistido tanto na TV paga quanto no livestream da MagentaSport, porém apenas com uma assinatura paga.
Tópicos da semana: O que aconteceu no 1860 München?Os torcedores terão pela frente, na tarde de sábado, um confronto emocionante na zona intermediária da tabela da 3.ª Liga. Atualmente, apenas um ponto separa o TSV 1860 München do SV Wehen Wiesbaden. Enquanto os “Leões” voltaram a se aproximar das posições de ponta com cinco vitórias consecutivas, o Wiesbaden também busca consolidar sua posição na metade superior da tabela.
O 1860 München conseguiu recuperar a confiança com uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Viktoria Köln, ampliando assim sua sequência de vitórias. O herói da partida foi Kevin Volland, que marcou o gol decisivo e colocou os Leões de volta na briga pelo acesso. A equipe da capital de Hesse também conseguiu, diante de sua torcida, uma vitória apertada por 2 a 1 contra a segunda equipe do VfB Stuttgart.