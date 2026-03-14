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3. Liga
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Magenta ou transmissão na TV aberta do jogo Rot-Weiss Essen x Erzgebirge Aue hoje ao vivo: quem transmite a 3.ª Liga no sábado pela TV e pelo livestream?

O Rot-Weiss Essen recebe hoje o Erzgebirge Aue. Mas onde será transmitido o jogo na TV aberta e por livestream? O SPOX conta para vocês.

Neste sábado, 14 de março, o Erzgebirge Aue visita o Rot-Weiss Essen. A partida no Estádio da Hafenstraße, em Essen, terá início às 14h.

MagentaSportAssista ao vivo aqui!

O SPOXrevela neste artigo como você pode assistir ao jogo hoje ao vivo pela TV e pelo livestream.

Magenta ou transmissão na TV aberta para Rot-Weiss Essen x Erzgebirge Aue hoje ao vivo: quem exibe/transmite a 3.ª Liga no sábado na TV e pelo livestream?

O MagentaSport transmite o confronto entre Rot-Weiss Essen e Erzgebirge Aue ao vivo e na íntegra. A transmissão começa cerca de 15 minutos antes do apito inicial com pré-jogos, entrevistas e análises do estádio. O jogo pode ser assistido tanto pelos canais de TV do provedor de streaming da Telekom quanto online via transmissão ao vivo em todos os dispositivos comuns. É necessário ter uma assinatura paga.

Tópicos da semana: O que aconteceu no RW Essen?

Apenas uma semana após a derrota em Rostock, o Rot-Weiss Essen voltou com força total. Com duas vitórias – uma por 4 a 2 contra o TSG Hoffenheim II e outra por 1 a 0 contra o SV Waldhof Mannheim –, a equipe conseguiu um alívio significativo. Com a subida para a quarta posição na tabela, o RWE está agora novamente a um passo das vagas de promoção.

Tópicos da semana: O que aconteceu com o Erzgebirge Aue? 

O Erzgebirge Aue está em plena crise: os Veilchen sofreram quatro derrotas consecutivas e encontram-se atualmente na 17ª posição da tabela. Com apenas 24 pontos na conta, o clube caminha inexoravelmente para o rebaixamento da 3ª Liga.

RW Essen x Erzgebirge Aue: Horário do jogo

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3. Liga - 3. Liga

RW Essen x Erzgebirge Aue: escalações

Prováveis escalações de RW Essen x Erzgebirge Aue

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • U. Koschinat

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Dabrowski

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

RW Essen x Erzgebirge Aue: Forma

ESN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

AUE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/12
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

RW Essen x Erzgebirge Aue: histórico de confrontos diretos

ESN

Outros

AUE

1

2

Empates

2

Vitórias

9

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

RW Essen x Erzgebirge Aue: As tabelas

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Erzgebirge Aue
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