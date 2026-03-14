Magenta ou transmissão na TV aberta do jogo Rot-Weiss Essen x Erzgebirge Aue hoje ao vivo: quem transmite a 3.ª Liga no sábado pela TV e pelo livestream?

Neste sábado, 14 de março, o Erzgebirge Aue visita o Rot-Weiss Essen. A partida no Estádio da Hafenstraße, em Essen, terá início às 14h.
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O SPOXrevela neste artigo como você pode assistir ao jogo hoje ao vivo pela TV e pelo livestream.
Magenta ou transmissão na TV aberta para Rot-Weiss Essen x Erzgebirge Aue hoje ao vivo: quem exibe/transmite a 3.ª Liga no sábado na TV e pelo livestream?O MagentaSport transmite o confronto entre Rot-Weiss Essen e Erzgebirge Aue ao vivo e na íntegra. A transmissão começa cerca de 15 minutos antes do apito inicial com pré-jogos, entrevistas e análises do estádio. O jogo pode ser assistido tanto pelos canais de TV do provedor de streaming da Telekom quanto online via transmissão ao vivo em todos os dispositivos comuns. É necessário ter uma assinatura paga.
Tópicos da semana: O que aconteceu no RW Essen?
Apenas uma semana após a derrota em Rostock, o Rot-Weiss Essen voltou com força total. Com duas vitórias – uma por 4 a 2 contra o TSG Hoffenheim II e outra por 1 a 0 contra o SV Waldhof Mannheim –, a equipe conseguiu um alívio significativo. Com a subida para a quarta posição na tabela, o RWE está agora novamente a um passo das vagas de promoção.