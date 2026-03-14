Magenta ou transmissão na TV aberta do jogo Rot-Weiss Essen x Erzgebirge Aue hoje ao vivo: quem transmite a 3.ª Liga no sábado pela TV e pelo livestream?

Neste sábado, 14 de março, o Erzgebirge Aue visita o Rot-Weiss Essen. A partida no Estádio da Hafenstraße, em Essen, terá início às 14h.

O SPOXrevela neste artigo como você pode assistir ao jogo hoje ao vivo pela TV e pelo livestream.

Magenta ou transmissão na TV aberta para Rot-Weiss Essen x Erzgebirge Aue hoje ao vivo: quem exibe/transmite a 3.ª Liga no sábado na TV e pelo livestream?

Tópicos da semana: O que aconteceu no RW Essen?

O MagentaSport transmite o confronto entre Rot-Weiss Essen e Erzgebirge Aue ao vivo e na íntegra. A transmissão começa cerca de 15 minutos antes do apito inicial com pré-jogos, entrevistas e análises do estádio. O jogo pode ser assistido tanto pelos canais de TV do provedor de streaming da Telekom quanto online via transmissão ao vivo em todos os dispositivos comuns. É necessário ter uma assinatura paga.

Apenas uma semana após a derrota em Rostock, o Rot-Weiss Essen voltou com força total. Com duas vitórias – uma por 4 a 2 contra o TSG Hoffenheim II e outra por 1 a 0 contra o SV Waldhof Mannheim –, a equipe conseguiu um alívio significativo. Com a subida para a quarta posição na tabela, o RWE está agora novamente a um passo das vagas de promoção.

Tópicos da semana: O que aconteceu com o Erzgebirge Aue?

RW Essen x Erzgebirge Aue: Horário do jogo

RW Essen x Erzgebirge Aue: escalações

Prováveis escalações de RW Essen x Erzgebirge Aue Provável escalação Reservas Técnico U. Koschinat Provável escalação Reservas Técnico C. Dabrowski

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

RW Essen x Erzgebirge Aue: Forma

RW Essen x Erzgebirge Aue: histórico de confrontos diretos

RW Essen x Erzgebirge Aue: As tabelas

Assista a transmissões em qualquer lugar do mundo com VPN

O Erzgebirge Aue está em plena crise: os Veilchen sofreram quatro derrotas consecutivas e encontram-se atualmente na 17ª posição da tabela. Com apenas 24 pontos na conta, o clube caminha inexoravelmente para o rebaixamento da 3ª Liga.Se você estiver no exterior, pode usar uma VPN para assistir aos jogos através dos provedores habituais. Com a NordVPN, você pode estabelecer uma conexão online segura a partir do exterior. A NordVPN é um dos provedores de VPN mais populares e renomados do mundo.