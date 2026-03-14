Magenta ou transmissão na TV aberta do jogo Hansa Rostock x MSV Duisburg ao vivo hoje: quem transmite a 3. Liga no sábado pela TV e ao vivo pela internet?

Clássico da 3ª Liga: Na tarde de sábado, o Hansa Rostock recebe o MSV Duisburg, no âmbito da 29ª rodada da 3ª Liga. O jogo tem início às 14h no Ostseestadion, em Rostock.
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O SPOXrevela neste artigo como você pode assistir ao jogo hoje ao vivo pela TV e por transmissão ao vivo.
Magenta ou transmissão na TV aberta para Hansa Rostock x MSV Duisburg ao vivo hoje: quem exibe/transmite a 3ª Divisão no sábado na TV e via livestream?
Quem quiser assistir a todos os jogos da 3ª Divisão ao vivo não tem como evitar o MagentaSport – todos os jogos são transmitidos por lá. O confronto entre Hansa Rostock e MSV Duisburg também será exibido por lá. A transmissão começa cerca de 15 minutos antes do início da partida com uma prévia. O jogo pode ser acompanhado tanto na TV paga quanto via transmissão ao vivo pelo MagentaSport, mas é necessária uma assinatura paga para isso.
Tópicos da semana: O que aconteceu no Hansa Rostock e no MSV Duisburg?
Os torcedores terão um verdadeiro clássico pela tarde de sábado. O Kogge está a apenas quatro pontos dos Zebras no meio da tabela, que recentemente caíram para a zona de rebaixamento devido a pequenas oscilações de desempenho. O Hansa conseguiu manter o contato com a liderança da tabela graças aos resultados recentes — entre eles, um empate em 0 a 0 contra o Cottbus, candidato à promoção —, e o MSV também voltou à trajetória de sucesso com uma vitória por 4 a 2 em casa contra o lanterna Saarbrücken.