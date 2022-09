Mãe de torcedor agredido pede punição a Cristiano Ronaldo: "Como ele consegue dormir?"

Situação ocorreu em abril deste ano, após derrota dos Red Devils para o Everton; atacante bateu na mão de jovem, o machucando e quebrando seu celular

Após mais de cinco meses, a mãe do torcedor atingido pelo tapa de Cristiano Ronaldo no Goodinson Park, casa do Everton, não esqueceu do ato do português, e cobra uma punição ao atacante do Manchester United. Na ocasião, o camisa 7 acertou a mão de Jacob Kelly, de 14 anos, após a derrota para os Toffees por 1 a 0, quebrando o celular do jovem e machucando sua mão.

A mãe de Jacob, Sarah Kelly, relatou ao The Mirror que ainda espera que o jogador seja devidamente punido pela situação: "Vamos torcer para que ele finalmente receba a punição certa. Ele não pode continuar fugindo disso. Seu comportamento é inaceitável. Estou sendo perseguida por pessoas dizendo que estou falando sobre a situação de novo, mas eu não sabia nada sobre isso. Isso deveria ter sido tratado há seis meses. Meu filho fala sobre o que aconteceu com ele todos os dias. Ele ainda não teve seu telefone de volta.”

Sarah Kelly ainda reforçou que Cristiano Ronaldo não pagou o conserto do telefone, mas sim a polícia: "Ele deveria ter pago por isso. Ele quem causou tudo isso. Isso me deixa perplexa – ele pode agredir uma criança e seguir normalmente. Como ele pode dormir à noite sabendo da angústia que causou a um jovem fã?”

Na época, o atacante ofereceu um convite para que Jacob e sua mãe assistissem um jogo no Old Trafford, como forma de "fair-play", mas Sarah Kelly recusou. " Isso não é um pedido de desculpas, é um insulto", comentou Sarah, sobre Cristiano Ronaldo ter dito que "não havia feito nada de errado", após a realização do convite.

O jogador continua atuando no Manchester United após a janela de transferências de meio de ano, quando foi especulado que o camisa 7 poderia sair da equipe inglesa. Atualmente, participa dos embates da seleção portuguesa pela Uefa Nations League, que está na primeira posição do Grupo 2.