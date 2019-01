Mãe de Rabiot viaja para Barcelona para negociar com clube catalão

Mãe e agente de Rabiot estaria preste a decidir o futuro do meio-campista no PSG; Barça seria o destino do atleta

Segundo informações do site Paris United, o futuro de Adrien Rabiot pode ser resolvido nos próximos dias. De acordo com o portal, a mãe e representante do atleta, Veronique Rabiot negocia a uma mudança do meio-campista ao Barcelona.



​(Foto: Getty Images)

Jogador do Paris Saint Germain, Rabiot que já disse “não” ao Tottenham e Liverpool, estaria decidido em jogar com a camisa do Barcelona. O meia receberia bônus de 10 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) além do salário líquido de 10 milhões da mesma moeda.

Ainda segundo o veículo especializado em notícias do PSG, Rabiot não estaria interessado em seguir no time comandado por Thomas Tuchel, devido ao desentendimento com a diretoria e torcedores.