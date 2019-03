Mãe de Rabiot detona PSG e sobra até para Neymar: "Alguns podem ir ao Carnaval"

Jogador está afastado do elenco desde a recusa da renovação do contrato que dura até o fim da temporada

Véronique Rabiot, mãe e empresária do meia Adrien Rabiot, foi dura nas críticas ao pela conduta adotada com o francês e deu uma indireta a Neymar.

"Há jogadores que faltam por um cochilo de seis minutos (Rabiot), e outros que estão machucados, mas podem ir para a festa do outro lado do mundo, no carnaval do Rio...", comentou Véronique em entrevista polêmica ao L'Équipe.

A comparação se refere ao atraso de seis minutos do francês a um treino dos parisienses em outubro que lhe rendeu uma punição do técnico Thomas Tuchel. O outro caso foi de Neymar, que passou o feriado de carnaval no enquanto se recuperava da fratura no metatarso do pé direito.

Ainda sobre a situação, a mãe do jogador ainda comentou sobre o afastamento dele do restante do elenco e considerou a situação como injusta.

"Adrien é um prisioneiro. Um refém do PSG. Tratado a pão seco, água e masmorra! Esse ambiente é cruel... um jogador de futebol é feito para jogar, não para ficar no armário. Adrien não joga desde dezembro e provavelmente até junho. Para uma carreira profissional, seis meses é muito!", ponderou.

Rabiot não é relacionado para os jogos do PSG desde o início de dezembro, quando recusou renovar o contrato com a equipe. Seu vínculo termina no fim da temporada atual e, até o momento, não há propostas oficiais por ele.