Mãe de Pep Guardiola morre devido ao coronavírus; estamos devastados, diz City

Aos 82 anos, Dolores Sala Carriò não resistiu ao vírus e faleceu em Barcelona, na Espanha

Nesta segunda-feira, faleceu Dolores Sala Carriò, mãe de Pep Guardiola. Ela tinha 82 anos é mais uma vítima do coronavírus na . Em suas redes sociais, o confirmou a notícia e afirmou que o todos no clube estão arrasados com a notícia.

Todos do clube enviam sua mais sincera simpatia neste momento mais angustiante para Pep, sua família e todos os seus amigos. — Manchester City (@ManCityPT) April 6, 2020

Dolores contraiu a doença há alguns dias e estava internada em , porém não resistiu.

Guardiola foi um dos personagens ligados ao futebol que recentemente fizeram doações para entidades na luta contra o coronavírus. O treinador do City doou um milhão de euros (R$ 5,4 milhões) à Fundação Ángel Soler Daniel, que administra a Faculdade de Medicina de Barcelona. O valor foi usado para compra de materiais de proteção para os médicos.

Além disso, ele também se envolveu em projetos de pesquisas de vacinas contra o vírus e enviou mensagens de forças há alguns dias pelo canal do clube inglês: "Sentimos falta do futebol. Sentimos falta da vida que tivemos alguns dias atrás, mas agora é a hora de ouvir e seguir o que nossos cientistas, médicos e enfermeiros dizem".

A Espanha é o segundo país no mundo em números de infectados e mortos em decorrência do coronavírus. São 135,032 casos confirmados e 13,055 mortes por covid-19.