Madureira x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Madureira e Vasco se enfrentam neste domingo (6), em Madureira, a partir das 15h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da elevensports.com, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Madureira x Vasco DATA Domingo, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio da Rua Conselheiro Galvão - Madureira, RJ HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A elevensports.com, na internet, transmite o jogo deste domingo (6), no Estádio da Rua Conselheiro Galvão. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Vasco chega para esta 4ª rodada do Criocão 2022, com sete pontos conquistados. A equipe carioca ocupa a terceira posição, junto com Flamengo e Botafogo. O Vasco, aliás, é a equipe que mais marcou gols na competição, tendo oito gols marcados.

Do outro lado, o Madureira quer conquistar mais uma vitória no campeonato. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Botafogo por 4 a 2.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MADUREIRA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 0x 1 Fluminense Campeonato Carioca 30 de janeiro de 2022 Botafogo 4 x 2 Madureira Campeonato Carioca 3 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Madureira Campeonato Carioca 9 de fevereiro de 2022 15h30 (de Brasília) Volta Redonda x Madureira Campeonato Carioca 12 de fevereiro de 2022 18h (de Brasília)

VASCO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Boavista Campeonato Carioca 29 de janeiro de 2022 Vasco 3 x 2 Nova Iguaçu Campeonato Carioca 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas