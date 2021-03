Madureira x Paysandu: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta quarta-feira (10), pela primeira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (10), Madureira e Paysandu se enfrentam no estádio Conselheiro Galvão, a partir das 15h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Madureira x Paysandu DATA Quarta-feira, 10 de março de 2021 LOCAL Estádio Conselheiro Galvão, Madureira - BRA HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Bragra e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Papão estreia fora de casa na Copa do Brasil / Foto: Fernando Torres/Paysandu

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Aqui na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Madureira precisa vencer se quiser ficar com a vaga à próxima fase da Copa do Brasil. O time carioca deve mandar a campo o que tiver de melhor à disposição.

Mais dois reforços chegando ao Madureira:



Feitosa, volante, 24 anos, ex-Cabofriense

Campestrini, zagueiro, 27 anos, ex-Cabofriense



Sejam bem-vindos ao subúrbio! #VamosGanharMEC



Saiba mais sobre os reforços: https://t.co/yEoB7tbiGd



📸 Luis Miguel Ferreira/Madureira EC pic.twitter.com/lHlHHTp36W — Madureira EC (@MadureiraEC_BR) March 8, 2021

Já o Paysandu tem a vantagem do empate na partida desta quarta-feira e terá o artilheiro Nicolas entre os titulares.

Hoje é aniversário do lateral-esquerdo do Papão, Bruno Collaço! 👏🏽🎂🥳



Com o elenco já concentrado no Rio de Janeiro e de olho na @CopadoBrasil, o elenco cantou parabéns para o atleta por mais um ano de vida. Viva! 🎉🎊#PayxãodoTamanhodaAmazônia pic.twitter.com/ho6t9xTztP — Paysandu Sport Club (@Paysandu) March 9, 2021

Provável escalação do Madureira: Lucão, Bruno Oliveira, Breno, Maurício, Izalgo, Humberto, Rodrigo, Nivaldo, Sillas, Wander e Luiz Paulo.

Provável escalação do Paysandu: Victor Souza, Israel, Yan Perema, Diego Matos, Denilson, Ratinho, Ruy, Ari souza, Marlon e Nicolas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MADUREIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Nova Iguaçu 0 x 0 Madureira Campeonato Carioca 7 de março de 2021 Volta Redonda 2 x 2 Madureira Campeonato Carioca 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Madureira x Resende Campeonato Carioca 13 de março de 2021 15h30 (de Brasília) Campinense x Nacional (PB) Campeonato Carioca 21 de março de 2021 15h30 (de Brasília)

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Paragominas 0 x 2 Paysandu Campeonato Paraense 7 de março de 2021 Paysandu 1 x 1 Castanhal Campeonato Paraense 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas