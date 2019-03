Madureira x Flamengo: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Fora da zona de classificação do Grupo C da Taça Rio, Rubro-Negro precisa vencer no Maracanã

O enfrenta o nesta terça-feira (19), a partir das 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da . A partida terá transmissão pelo canal Premiere. Aqui na Goal você acompanha todos os lances da partida em tempo real!

Veja informações da partida!

JOGO Madureira x Flamengo DATA Terça-feira, 20 de março de 2019 LOCAL Maracanã, Rio de Janeiro, Brasil HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão no Premiere FC . Aqui na Goal Brasil você também acompanha o tempo real do jogo!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Flamengo

Após vencer a pela Libertadores, o Flamengo decepcionou a sua torcida ao empatar sem gols com o Volta Redonda no último sábado (16). Terceiro colocado do Grupo C da Taça Rio com oito pontos, uma vitória garante o na semifinal do Carioca pela classificação geral.

O duelo ainda será importante para Pará. Nesta terça, o volante, um dos que está há mais tempo no clube, completa 200 jogos com a camisa do Flamengo.

"Me sinto muito honrado de fazer 200 jogos com uma camisa tão consagrada do futebol brasileiro. Me sinto privilegiado de fazer parte dessa história, não é fácil fazer tantos jogos assim. Estou aqui para agradecer ao presidente, a todos que fazem parte. Vai ser um dia de muita emoção para mim. Vim para conquistar as coisas e estou conseguindo. Primeiro objetivo já foi, de fazer muitos jogos, agora se Deus quiser conquistar títulos", disse.

Vale ressaltar, a título de favoritismo, que o Fla está há 6 jogos sem perder.

Provável escalação:

Madureira



Foto: Reprodução Madureira

Quarto colocado do Grupo B com quatro pontos, o Madureira, mesmo com remotas chances de avançar na Taça Rio, e lutando contra o rebaixamento, chega confiante após vencer o Resende por 2 a 0, fora de casa.

Porém, a missão não será fácil. a última vez que a equipe conseguiu vencer os rubro-negros foi em 2007. De lá para cá, foram oito derrotas e quatro empates.

Provável escalação: Douglas, Arlen, Marcelo Alves, Junior Lopes, Rezende, Rodrigo Dantas, Bruno, , Luciano Naninho, Cláudio Maradona, Tassio.