Madureira x Flamengo: escalação, desfalques e mais do Campeonato Carioca 2022

O Flamengo enfrenta o Madureira nesta quarta-feira (16), no Estádio Conselheiro Galvão, às 15h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Depois da derrota para o Fluminense por 1 a 0, o Flamengo emplacou duas vitórias consecutivas, enquanto o Madureira vem de um empate e um triunfo nos últimos dois jogos.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Antes da decisão da Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), o Flamengo chega embalado depois de golear o Nova Iguaçu por 5 a 0.

Sem Thiago Maia, que sofreu um corte profundo na perna esquerda, o técnico Paulo Souza também não poderá contar com Gustavo Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Possível escalação do Flamengo: Diego Alves; Fabrício Bruno, Noga e Léo Pereira; Isla, Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta (Everton Ribeiro) e Renê; Pedro e Marinho.

Possível escalação do Madureira: Dida; Rhuan, Edgar Silva, Feliphe Gabriel e Diogo Carlos; Felipe Dias, Nonato e Rafinha; Catatau, Pipico e Erick Pulga.

DESFALQUES

FLAMENGO:

Rodrigo Caio: lesionados

Gustavo Henrique: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Thiago Maia: ferida na perna esquerda

MADUREIRA:

-

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Flamengo é favorito contra o Madureira nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,40 no triunfo do Rubro-Negro, $ 4,00 no empate e $ 6,50 caso o Madureira vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,66 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 2,15 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 13.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Madureira x Flamengo será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play, na plataforma de streaming, nesta quarta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.