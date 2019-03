Madson rebate Rogério Ceni e diz que está pronto para jogar no Fortaleza

O meia-atacante destacou que emagreceu desde que chegou ao Leão e garantiu que pode entrar em campo

Madson chegou ao em 2019 para ser um dos principais nomes na equipe treinada por Rogério Ceni, que após 13 anos irá disputar a Série A do Brasileirão, mas o meia-atacante está longe das melhores condições físicas e recentemente foi cobrado pelo treinador. Rogério lembrou que o jogador de 32 anos se recupera de lesão na panturrilha, mas não escondeu que o atleta está acima do peso.

“Ele tem de voltar para treinar novamente, a parte física, fazer uma nova pré-temporada. Veio um pouco acima do peso. Parou sete, 10 dias, precisa aprimorar a parte física em dois turnos se for de interesse dele jogar pelo Fortaleza”, disse Ceni na última segunda-feira (11).

Através de suas redes sociais, Madson buscou uma forma respeitosa de responder às declarações do treinador. Lembrou que é funcionário do Fortaleza e vai respeitar as decisões do treinador, mas destacou que, ao contrário do dito por Rogério, estaria sim em condições de entrar em campo.

“Eu cheguei ao Fortaleza no dia 3 de janeiro, e exatamente nessa foto aí, que irei postar novamente, eu já estava muito mais magro e dentro daquilo que foi estipulado para mim. A foto que tá rolando nos sites de notícias, realmente é a primeira foto tirada minha assim quando cheguei. Eu estava sim acima do peso, porém essa foto já tem 2 meses. Sobre a condição física, eu fiquei esse tempo todo treinando, é impossível um jogador de futebol não estar condicionado com esse tempo todo de treinos diários e intensos. Eu não vim aqui para ganhar o dinheiro que muitos na redes estão falando, eu vim para fazer parte do time Fortaleza”, escreveu em seu Instagram.

Com passagens marcantes por e , Madson passou as última sete temporadas de sua carreira no Al-Khor, do Qatar. Com a camisa do Fortaleza, o meia-atacante disputou apenas 27 minutos na vitória por 3 a 1 do Fortaleza sobre o Barbalha, pelo .