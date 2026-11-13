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Em um movimento que pode mudar o mapa do futebol mundial, reportagens da imprensa britânica revelaram uma iniciativa surpreendente do presidente francês Emmanuel Macron para convencer seu compatriota Arsène Wenger, o lendário ex-técnico do Arsenal, a se candidatar à presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), em confronto direto com o atual presidente, Gianni Infantino.

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De acordo com o que foi noticiado pelo jornal alemão "Bild", Macron prometeu apoio total a Wenger caso ele decida disputar as próximas eleições presidenciais, chegando inclusive a oferecer-se para mobilizar o apoio de outros chefes de Estado e de governo à sua candidatura, em um cenário sem precedentes que transforma as eleições da Fifa de uma disputa esportiva em uma batalha política por excelência.

Esses desdobramentos ocorrem poucos dias antes do prazo final para a entrega dos documentos de candidatura, marcado para o próximo dia 18 de novembro, em meio a grande expectativa pela decisão final de Wenger, que deve ser anunciada ao longo desta semana. Será que o "Professor" aceitará o maior desafio de sua carreira e enfrentará seu atual chefe?

As eleições para a presidência da Fifa serão realizadas em março de 2027, quando Infantino busca permanecer no cargo por um novo mandato, mas desta vez ele enfrenta um possível adversário que goza de imenso respeito no mundo do futebol e de um pesado respaldo político do Palácio do Eliseu.

O grande paradoxo reside no fato de que foi o próprio Wenger que Infantino trouxe para a Fifa em 2019, após mais de 20 anos à frente da comissão técnica do Arsenal, antes de se aposentar do trabalho de treinador em 2018. Desde que se juntou à entidade, Wenger assumiu o cargo de chefe de desenvolvimento do futebol mundial e se tornou um dos rostos mais influentes dentro dos corredores da federação internacional.

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Mas a relação entre os dois homens passou por uma tensão evidente no período recente, especialmente depois que Wenger criticou publicamente, no último verão, o plano polêmico elaborado por Infantino para atrair investidores do setor privado para a Fifa, por considerar que ele poderia mudar a identidade do jogo e submetê-lo à lógica do dinheiro.

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Durante seu período de trabalho na Fifa, Wenger foi um dos maiores defensores da realização da Copa do Mundo a cada dois anos e apresentou planos ambiciosos para a disputa da Eurocopa nos anos ímpares, numa tentativa de reestruturar o calendário internacional. No entanto, o projeto esbarrou em uma oposição feroz da União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, do sindicato dos jogadores profissionais, a Fifpro, e da associação das ligas e dos clubes europeus, que criticaram o congestionamento do calendário de competições e a sobrecarga de jogos sobre os atletas, levando o projeto ao fracasso em 2021.

Apesar disso, Wenger participou da decisão de organizar um torneio ampliado para o Mundial de Clubes e também apoiou a decisão de Infantino de ampliar a Copa do Mundo para incluir 48 seleções, o que reflete sua capacidade de conciliar a visão reformista com a realidade política dentro da Fifa.

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E agora, o antigo pupilo pode se transformar em um feroz adversário de seu chefe. O contrato de Wenger com a Fifa termina no fim deste ano, e ainda não está claro se ele será renovado caso ele decida se candidatar à presidência, o que aumenta a incerteza do cenário.

E, se Wenger decidir entrar na disputa, a batalha não será fácil, pois Infantino possui uma ampla rede de relações dentro das confederações continentais, enquanto Wenger aposta em sua reputação ilibada, em sua longa experiência e em um apoio político francês que pode inverter o equilíbrio de forças.

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Entre a ambição de Macron, os cálculos de Infantino e a aguardada decisão de Wenger, o futebol mundial se encontra às portas de uma nova fase, que pode trazer consigo uma mudança radical na forma de administrar o esporte mais popular do mundo.