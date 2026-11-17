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Gianni Infantino pode estar diante do maior desafio desde que assumiu a presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), depois que surgiu um adversário inesperado que ameaça bagunçar seus cálculos eleitorais e abrir caminho para o fim de sua era.

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A candidatura do francês Philippe Diallo deixou de ser apenas um gesto simbólico e se transformou em uma movimentação séria, capaz de redesenhar o mapa da disputa pelo comando do futebol mundial, em meio a relatos de que ele já conta com uma base de apoio próxima de 100 votos.

Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, anunciou oficialmente sua candidatura e se colocou em confronto direto com Infantino, que se prepara para uma batalha eleitoral que não parece tão fácil quanto se esperava, apesar de sua ampla rede de relações e de apoio dentro das confederações continentais.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", que cita o jornal L'Équipe, o presidente da Federação Francesa já conseguiu reunir o apoio de cerca de 100 votos, um sinal de que a oposição europeia a Infantino começa a se transformar em uma movimentação eleitoral concreta, que pode ameaçar as chances do atual presidente de se manter no cargo.

Apesar dos meses que Infantino dedicou à preparação de sua campanha eleitoral, sua imagem vem sofrendo críticas crescentes, sobretudo no continente europeu, por causa de uma série de decisões e posicionamentos polêmicos.

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A aproximação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o fato de tê-lo agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, além das críticas relacionadas à gestão da Copa do Mundo, estão entre os temas que mais geraram polêmica em torno de sua liderança na Fifa e enfraqueceram sua posição junto a alguns setores do meio do futebol.

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Ainda assim, Infantino mantém uma vantagem eleitoral importante, graças às relações sólidas com um grande número de federações nacionais da África, da Ásia e da América do Sul, que representam um bloco de votos influente, difícil de ignorar nos cálculos da eleição.

Por outro lado, Diallo planeja explorar a insatisfação europeia e apostar principalmente no apoio da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa), que reúne 55 federações, além de tentar atrair votos da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), que tem 35 votos.

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Segundo o L'Équipe, o candidato francês conta com forte apoio do presidente da França, Emmanuel Macron, que teria ajudado a construir uma base eleitoral próxima de 100 votos. Embora esse número não garanta a vitória, ele oferece um ponto de partida sólido diante do atual presidente da Fifa, que, segundo as estimativas, tem entre 80 e 90 votos garantidos.

Investigações e temores ameaçam o futuro de Infantino

Os desafios de Infantino não se limitam às movimentações eleitorais de seu adversário francês. Os próximos meses podem trazer acontecimentos que compliquem ainda mais sua situação, sobretudo diante das informações sobre articulações dentro da Uefa para abrir uma investigação sobre sua gestão, com o objetivo de revelar possíveis irregularidades e enfraquecer sua posição antes da eleição.

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A relação próxima com Trump também pode se tornar um novo fardo político, depois que o jornal britânico The Telegraph apontou a possibilidade de ele ser convocado a depor no Congresso dos Estados Unidos, no âmbito das investigações sobre suas relações com o presidente norte-americano.

Esses acontecimentos chegam em um momento extremamente delicado, já que a campanha eleitoral deve ser encerrada em 18 de março, em Rabat, capital do Marrocos, o que deixa espaço para que os dois lados reorganizem suas estratégias em uma disputa que pode reservar surpresas inesperadas.

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Uma nova carta na batalha para derrubar Infantino

Para transformar sua candidatura em uma ameaça real, Diallo precisa de uma equipe eleitoral com experiência e influência nos bastidores do futebol mundial. É aí que surge o nome de Kevin Lamour, ex-terceiro guardião da Fifa, como uma das figuras que podem desempenhar um papel importante em sua campanha.

Lamour foi colocado de lado durante a gestão de Infantino, depois de criticar algumas de suas políticas, mas ainda mantém boas relações com várias figuras de destaque do futebol internacional, além de conhecer a fundo os bastidores da Fifa e seus mecanismos de tomada de decisão.

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Sua possível entrada na equipe de Diallo pode representar um reforço importante, sobretudo porque o candidato francês precisa de nomes capazes de dialogar com as federações nacionais e reunir votos em torno de seu projeto eleitoral.

Embora Infantino continue sendo o favorito para se manter na presidência da Fifa, a ascensão de Diallo e o apoio de quase 100 votos colocam a próxima eleição diante de um cenário diferente e levantam uma grande pergunta: a era Infantino vai terminar diante de uma surpresa francesa?