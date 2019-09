Machucado, Messi vê Lewandowski e Agüero embalarem na briga pela Chuteira de Ouro

O craque argentino, recordista em números de prêmios recebidos, ainda não fez sua estreia oficial na temporada

No final da temporada passada, Lionel Messi alcançava uma marca histórica, ao conseguir a sua sexta Chuteira de Ouro. O argentino conseguiu o prêmio, concedido ao maior artilheiro de uma liga doméstica europeia, ao ter feito 36 gols pelo Barça em – superando os 33 tentos de Kylian Mbappé pelo na .

Desta forma, com mais um prêmio para a sua estante, o craque do colocou-se como máximo vencedor na história da premiação, superando Cristiano Ronaldo em duas Chuteiras de Ouro de vantagem. Entretanto, a lesão sofrida no retorno de suas férias, após a disputa da , começa a complicar Messi na missão de repetir o feito individual nesta atual temporada.

Afinal de contas, o argentino terá que recuperar o tempo perdido – desfalcou o Barça em três rodadas e não entrará em campo contra o , completando quatro partidas de ausência. E justamente neste período, atacantes de grande quilate, como Robert Lewandowski, do , e Sergio Agüero, do , abriram uma boa vantagem. Se quiser manter a Chuteira de Ouro para si, Lionel Messi terá que emplacar um ritmo forte em La Liga, embora o camisa 10 tenha deixado claro que o seu foco para a temporada está na .

De qualquer maneira, Messi já está atrás na corrida pela premiação goleadora: Lewandowski já acumula seis gols pelo Bayern, na , mesmo número de tentos feitos por Agüero, vestindo a camisa do Manchester City na Premier League. Outros que também começaram bem foram Raheem Sterling (Man.City, cinco gols), Moussa Dembélé (cinco gols pelo , na Ligue 1), Victor Osimhen (cinco com o , na Ligue 1) e Teemu Pukki (cinco pelo , na Premier League). Estes são os grandes artilheiros do momento nas chamadas Top 5 ligas nacionais do Velho Continente.

Chuteira de Ouro 2019/20: os principais artilheiros das ligas europeias

Vale destacar que nenhum deles lidera atualmente a corrida pela Bola de Ouro, hoje dominada por jogadores de ligas menos que iniciaram a temporada alguns meses antes. Entretanto, a média concedida aos gols feitos nestes campeonatos, de nível técnico inferior, não é tão pesado – na matemática que decide a Chuteira de Ouro – quanto a das Top 5 ligas. Embora, hoje, Erik Sorga lidere, pelos 23 gols (e consequentes 23 pontos) feitos com a camisa do FC Flora, da Estônia, a tendência é que algum jogados que esteja na , , , ou terminem com o galardão. Esta é quase uma certeza. A dúvida é se Messi conseguirá recuperar o espaço de quatro jogos de desvantagem.