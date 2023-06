Macedônia do Norte x Ucrânia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Euro

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (16), pela terceira rodada do Grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Macedônia do Norte e Ucrânia se enfrentam na tarde desta sexta-feira (16), às 15h45 (de Brasília), na Arena Toše Proeski, pela terceira rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da derrota para a Inglaterra na rodada de estreia das Eliminatórias da Euro, a Ucrânia empatou com a Alemanha por 3 a 3 em amistoso, e agora busca os primeiros pontos no Grupo C das Eliminatórias da Euro.

Já a Macedônia do Norte venceu a seleção de Malta por 2 a 1 na primeira rodada, e aparece em terceiro lugar com três pontos, atrás de Itália e Inglaterra.

Prováveis escalações

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Velkovski, Zajkov, Musliu; Ristovski, Bardhi, Ademi, Alioski; Elmas; Nestorovski, Trajkovski.

Ucrânia: Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Sudakov, Mudryk; Yarmolenko, Dovbyk.

Desfalques

Macedônia do Norte

Não há desfalques confirmados

Ucrânia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?