Macedônia do Norte x Holanda: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções entram em campo nesta segunda-feira (21), pela Eurocopa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando pelos 100% de aproveitamento na Eurocopa 2020, a Holanda recebe a Macedônia do Norte, nesta segunda-feira (21), às 13h (de Brasília), na Amsterdam Arena, pela terceira e útlima rodada do Grupo C. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Macedônia do Norte x Holanda DATA Segunda-feira, 21 de junho de 2021 LOCAL Amsterdam Arena - Amsterdã, HOL HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: István Kovács (ROM)

Assistentes: Vasile Florin Marinescu (ROM) e Ovidiu Artene (ROM)

Quarto árbitro: Georgi Kabakov (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo será disputado na Amsterdam Arena / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta segunda-feira, às 13h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MACEDÔNIA DO NORTE

Na lanterna do grupo, zerada na tabela de classificação, a Macedônia do Norte precisa de um milagre para avançar de fase: bater a Holanda na Amsterdam Arena, provavelmente por mais de um gol de diferença, torcer para que a partida entre Ucrânia x Áustria tenha um vencedor e por uma combinação de resultados em outros grupos, para terminar entre os quatro melhores terceiros colocados.

Para o confronto, o treinador Igor Angelovski deve realizar algumas mudanças e fazer testes em seu elenco.

Provável escalação da Macedônia do Norte: Dimitrievski; Musliu, Velkovski e Ristovski; Alioski, Elmas, Ademi, Bardhi e Nikolov; Trajkovski e Pandev.

HOLANDA

A seleção holandesa, comandada por Frank de Boer, está invicta na Euro, apesar de não vir fazendo grandes partidas . Na primeira rodada, o time venceu a Ucrânia por 3 a 2, e na segunda, não teve dificuldades para fazer 2 a 0 na Áustria.

De Boer é outro que deve revezar o elenco: nomes como Malen, Luuk de Jong, Klaassen e Wijndal podem ganhar minutos, enquanto outros devem descansar.

Provável escalação da Holanda: Stekelenburg; De Ligt, De Vrij e Timber; Dumfries, Wijnaldum, De Jong e Wijndal; Klaassen; Luuk de Jong e Depay.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MACEDÔNIA DO NORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Áustria 3 x 1 Macedônia do Norte Eurocopa 13 de junho de 2021 Ucrânia 2 x 1 Macedônia do Norte Eurocopa 17 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Macedônia do Norte x Armênia Eliminatórias 21 de junho de 2021 13h (de Brasília) Islândia x Macedônia do Norte Eliminatórias 1 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 3 x 2 Ucrânia Eurocopa 13 de junho de 2021 Holanda 2 x 0 Áustria Amistoso 17 de junho de 2021

Próximas partidas