Como assistir a Macedônia do Norte x Eslovênia com uma VPN

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 6 16 de nov. de 2026 - 14:45 Todor Proeski Arena

A Macedônia do Norte recebe a Eslovênia na Arena Todor Proeski, em Skopje, pelo Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. Há pouco em jogo na parte de cima da tabela, mas as equipes ainda têm seu orgulho a defender.

A equipe de Goce Sedloski faz uma campanha péssima. A Macedônia do Norte perdeu as cinco partidas que disputou na Liga das Nações e ocupa a última posição do grupo, após sofrer muitos gols e marcar apenas alguns ao longo de todo este período.

A Eslovênia chega a Skopje com sua situação nesta etapa da Liga das Nações já definida. A equipe de Bostjan Cesar empatou por 0 a 0 com a Suíça em Maribor na partida anterior, resultado suficiente para garantir a promoção dos suíços à Liga A.

Para a Eslovênia, o empate prolongou uma sequência de resultados irregulares. A equipe chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos e tentará encerrar a fase de grupos de forma positiva.

O histórico do confronto favorece a Eslovênia, que venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 no jogo anterior entre as equipes, em setembro. Aquela foi a atuação mais convincente da Eslovênia na fase de grupos e serve de referência para o que a equipe visitante buscará nesta partida.

Com a Suíça já promovida e o último jogo da Escócia contra os suíços como a outra partida de destaque, este confronto tem implicações limitadas para a classificação do grupo, mas continua sendo uma disputa competitiva pela Liga das Nações.