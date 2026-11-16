Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga das Nações B
team-logoMacedônia do Norte
Todor Proeski Arena
team-logoEslovênia
Assista aqui! Disney+ Premium Brazil
Com a ajuda da

Macedônia do Norte x Eslovênia ao vivo: Onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Macedônia do Norte x Eslovênia
Liga das Nações B
Macedônia do Norte
Eslovênia

Saiba como assistir ao vivo a Macedônia do Norte x Eslovênia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA.

Como assistir a Macedônia do Norte x Eslovênia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

crest
Liga das Nações B - Rodada 6
Todor Proeski Arena

A Macedônia do Norte recebe a Eslovênia na Arena Todor Proeski, em Skopje, pelo Grupo 1 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. Há pouco em jogo na parte de cima da tabela, mas as equipes ainda têm seu orgulho a defender.

A equipe de Goce Sedloski faz uma campanha péssima. A Macedônia do Norte perdeu as cinco partidas que disputou na Liga das Nações e ocupa a última posição do grupo, após sofrer muitos gols e marcar apenas alguns ao longo de todo este período.

A Eslovênia chega a Skopje com sua situação nesta etapa da Liga das Nações já definida. A equipe de Bostjan Cesar empatou por 0 a 0 com a Suíça em Maribor na partida anterior, resultado suficiente para garantir a promoção dos suíços à Liga A.

Para a Eslovênia, o empate prolongou uma sequência de resultados irregulares. A equipe chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos e tentará encerrar a fase de grupos de forma positiva.

O histórico do confronto favorece a Eslovênia, que venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0 no jogo anterior entre as equipes, em setembro. Aquela foi a atuação mais convincente da Eslovênia na fase de grupos e serve de referência para o que a equipe visitante buscará nesta partida.

Com a Suíça já promovida e o último jogo da Escócia contra os suíços como a outra partida de destaque, este confronto tem implicações limitadas para a classificação do grupo, mas continua sendo uma disputa competitiva pela Liga das Nações.

Escalações de Macedônia do Norte x Eslovênia

4-3-2-1
Macedônia do Norte crest
Macedônia do Norte
MKD
Formação
Eslovênia crest
Eslovênia
SVN
4-4-2
S. DimitrievskiS. Dimitrievskiteam-logoM. MladenovskiE. AlioskiE. AlioskiV. MusliuV. Musliuteam-logoB. Ilievskiteam-logoA. EleziE. ElmasE. Elmasteam-logoE. BardhiD. ChurlinovD. ChurlinovM. GashtarovM. GashtarovE. RastoderE. RastoderJ. OblakJ. Oblakteam-logoD. Zecteam-logoE. JanzaV. DrkusicV. Drkusicteam-logoZ. ZaletelD. SturmD. Sturmteam-logoA. Gnezda CerinS. LovricS. Lovricteam-logoZ. Karnicnikteam-logoA. MatkoZ. VipotnikZ. Vipotnik
Eslovênia crest
Eslovênia
SVN
4-3-2-1
Macedônia do Norte

Time titular

Eslovênia

Reservas

Técnico

  • G. Sedloski
  • B. Cesar

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google