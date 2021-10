Macedônia do Norte x Alemanha: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta segunda-feira (11), às 15h45 (de Brasília), pela 8ª rodada das Eliminatórias; veja como acompanhar ao vivo TV e na internet

A Macedônia do Norte e Alemanha se enfrentam nesta segunda-feira (11), às 15h45 (de Brasília), na Arena Toše Proeski, pela 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O jogo terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e no serviço de streaming do Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Macedônia do Norte x Alemanha DATA Segunda-feira, 11 de outubro de 2021 LOCAL Arena Toše Proeski - Escópia, Macedónia do Norte HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra e Jan de Vries (HOL)

Quarto árbitro: Sander Van Der Eijk (HOL)

VAR: Kevin Blom (HOL)

Assistente VAR: Clay Ruperti (HOL)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Getty Images)

A TNT Sports, na TV fechada, e o serviço de streaming do Estádio TNT Sports transmitem com exclusividade o jogo desta segunda-feira (11). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Macedônia do Norte e Alemanha se enfretam em partida válida da 8ª rodada do Grupo J das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Esse jogo pode carimbar a vaga da Alemanha para a próxima Copa, já que a seleção conquistou 18 pontos no torneio.

🇲🇰🆚🇩🇪



World Cup qualification could be secured tonight. Let's do what we have to 💪#DieMannschaft #MKDGER pic.twitter.com/m06UnBGmi3 — Germany (@DFB_Team_EN) October 11, 2021

Para o duelo, as duas seleções não teram desfalques de última horas, apenas jogadores que não puderam ser convocados por estarem machucados.

Provável escalação da Macedônia do Norte: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Ristevski, Alioski; Spirovski, Trajkovski, Elmas, Ademi e Churlinov; M. Ristovski.

Provável escalação da Alemanha: Ter Stegen; Hofmann, Sulle, Rudiger, Kehrer; Goretzka, Kimmich; Reus, Sané e Gnabry; Timo Werner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

MACEDÔNIA DO NORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Macedônia do Norte 0 x 0 Romênia Eliminatórias - Europa 8 de setembro de 2021 Liechtenstein 0 x 4 Macedônia do Norte Eliminatórias - Europa 8 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Armênia x Macedônia do Norte Eliminatórias - Europa 11 de novembro de 2021 14h (de Brasília) Macedônia do Norte x Islândia Eliminatórias - Europa 14 de novembro de 2021 14h (de Brasília)

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Islândia 0 x 4 Alemanha Eliminatórias - Europa 8 de setembro de 2021 Alemanha 2 x 1 Romênia Eliminatórias - Europa 8 de outubro de 2021

Próximas partidas