Maccabi Haifa x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Com Neymar em campo, parisienses miram a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando pela liderança do Grupo H, o PSG visita o Haifa nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Em busca da segunda vitória consecutiva na UCL após estrear com vitória sobre a Juventus por 2 a 1, o PSG espera não ter mais uma polêmica envolvendo Mbappé e Neymar.

Galtier pode optar por Carlos Soler e Fabian Ruiz esta semana para poupar Vitinha e Marco Verratti.

Do outro lado, o Haifa, que foi derrotado pelo Benfica por 2 a 0, briga pelos primeiros três pontos na competição.

Com a lesão de Ali Mohamed, Mohammed Abu Fani deve começar entre os 11. Já Atzili é o mais cotado para assumir o lugar de Suf Podgoreanu, que sofreu uma lesão tendão de Aquiles.

Escalações:

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Ramos; Mukiele, Verratti, Ruiz, Mendes; Messi; Mbappe, Neymar.

Escalação do provável M. HAIFA: Cohen; Seck, Goldberg, Herdeiros; Elijah, Fani, Lavi, Hazizah; Chery; Atzili, Pierrot.

Desfalques

PSG

Presnel Kimpembe, com lesão no tendão, é desfalque certo, assim como Renato Sanches, com problema no adutor.

Maccabi Haifa

Ali Mohamed, Suf Podgoreanu e Mahmoud Jaber, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: 14 de setembro de 2022

• Horário: 16h

• Local: Estádio Sammy Ofer – Haifa, Israel

• Arbitragem: DANIEL SIEBERT (árbitro), JAN SEIDEL e RAFAEL FOLTYN (assistentes), DANIEL SCHLAGER (quarto árbitro) e CHRISTIAN DINGERT (AVAR)