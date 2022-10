Maccabi Haifa x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (11), pela quarta rodada do grupo H da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando vencer, a Juventus visita o Maccabi Haifa nesta terça-feira (11), às 13h45 (de Brasília), no Sammy Ofer Stadium, pela quarta rodada rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

Ainda sem pontuar e somando três derrotas até o momento, o Maccabi Haifa tenta reagir na competição para ao menos tentar uma vaga na Liga Europa. Mahmoud Jaber e Suf Podgoreanu são os únicos desfalques dos israelenses.

Do outro lado, a Juventus sabe que não pode mais desperdiçar pontos para seguir na briga pela classificação às oitavas de final. A Velha Senhora pode dar descanso a Locatelli e Milik, com Di Maria e Paredes sendo os escolhidos para saírem entre os titulares.

Prováveis escalações

Escalação do provável JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.

Escalação do provável MACCABI HAIFA: Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Mohamed, Fani, Chery; Atzili, Pierrot.

Desfalques

Juventus

Mattia De Sciglio, Pogba e Chiesa, lesionados, seguem fora.

Maccabi Haifa

Mahmoud Jaber e Suf Podgoreanu, machucados, são desfalques.

Quando é?

• Data: terça-feira, 11 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Sammy Ofer Stadium, Haifa - ISR