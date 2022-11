Maccabi Haifa x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Encarnados jogam fora de casa de olho na liderança do grupo; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na liderança do grupo, o Benfica enfrenta o Maccabi Haifa nesta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), no Sammy Ofer Stadium, pela sexta rodada do Grupo H da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Na lanterna do grupo, com 3 pontos, o Maccabi Haifa sonha em conseguir uma vaga na Liga Europa. Para isso, o time israelense precisa vencer, além de torcer por uma derrota da Juventus para o PSG.

Já o Benfica, segundo colocado com 11 pontos, está de olho na liderança e, além de ganhar o duelo, terá que torcer por um tropeço dos parisienses diante dos italianos.

Prováveis escalações

Escalação do provável MACCABI HAIFA: Cohen; Seck, Batubinsika, Goldberg; Atzili, Mohamed, Lavi, Abu Fani, Cornud; Chery, Pierrot.

Escalação do provável BENFICA: Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Luis; Mario, Rafa, Aursnes; Ramos.

Desfalques

Maccabi Haifa

Suf Podgoeanu, Dolev Haziza, Mahmoud Jabe e Daniel Sundgren.

Benfica

Felipe Morato e Julian Draxler lesionados, seguem fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Sammy Ofer Stadium, Haifa - ISR