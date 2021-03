Macaé x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (6), pela segunda rodada da Taça Guanabara; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Flamengo visita o Macaé neste sábado (6), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da Taça Guanabara, após estrear com vitória. A partida terá transmissão ao vivo na FlaTV+, nova plataforma de streaming do clube. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Macaé x Flamengo DATA Sábado, 2 de março de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais uma vitória no Carioca / Foto: Getty Images

A FlaTV+, nova plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste sábado, às 18h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão carioca e brasileiro, o Flamengo chega embalado após estrear na Taça Guanabara com vitória sobre o Nova Iguaçu por 1 a 0, mesmo com time formado por reservas, já que os titulares e o técnico Rogério Ceni estão de férias.

⚽️✔️ Na manhã desta sexta-feira, o Mengão concluiu a preparação para a partida contra o Macaé. Vamos em busca de mais três pontos no @Cariocao! #CRF



📸: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/TRTFUw82wl — Flamengo (@Flamengo) March 5, 2021

Do outro lado, o Macaé, mesmo com a derrota na estreia para o Bangu por 1 a 0, fala em vencer o rival Flamengo.

"Eles tem uma qualidade acima do normal. Mas nós também temos bons jogadores e que estão felizes pela oportunidade de jogar no Maracanã. Por isso acredito que podemos surpreender", afirmou o técnico Eduardo.

Para o confronto, a equipe pode contar com alguns jogadores que não foram a regularizados a tempo para a primeira rodada, como o atacante Robinho.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista; Matheuzinho, Natan, Thuler, Ramon; Ronaldo, João Gomes, Hugo Moura; Lázaro, Pepê e Michael.

Provável escalação do Macaé: Milton Raphael; Pedro Costa, Helton Matheus, Edson Barba, Patrick; Wagner Carioca, Amaral, Rossales, Wallacer; Rafael Castro, Lopeu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 1 Flamengo Campeonato Brasileiro 25 de fevereiro de 2021 Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu Carioca 2 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Fluminense Carioca 14 de março de 2021 18h (de Brasília) Flamengo x Resende Carioca 19 de março de 2021 21h (de Brasília)

MACAÉ

JOGOS CAMPEONATO DATA Macaé 0 x 1 Bangu Carioca 3 de março de 2021

Próximas partidas